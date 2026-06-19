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Văn hóa áo dài - giá trị gia tăng ngành công nghiệp văn hóa

Thùy Trang

(NLĐO) - Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa áo dài TP HCM lần thứ 2-2026, tọa đàm Văn hóa áo dài thu hút sự chú ý.

Tọa đàm ấn tượng về áo dài

Văn hóa áo dài- giá trị gia tăng ngành công nghiệp văn hóa - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Sài Gòn áo dài - ngôn ngữ văn hóa của Thành phố diễn ra sáng 20-6 tại Đường sách TP HCM

Sáng 20-6, tọa đàm "Văn hóa áo dài - Giá trị gia tăng ngành công nghiệp văn hóa" thuộc khuôn khổ "Ngày hội văn hóa áo dài TP HCM" lần 2-2026, diễn ra tại Đường sách TP HCM thu hút sự chú ý. Áo dài là một trong những biểu tượng văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, phản ánh vẻ đẹp, bản sắc, lịch sử và tinh thần của nhiều thế hệ người Việt.

Trong tiến trình phát triển của TP HCM, áo dài không chỉ hiện diện như một trang phục truyền thống mà còn trở thành một phần của ký ức đô thị, đời sống cộng đồng, các hoạt động giáo dục, nghệ thuật, du lịch và sáng tạo đương đại.

Trước yêu cầu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa, chúng tôi nhận thấy cần thiết phải xây dựng một hệ sinh thái văn hóa Áo dài có tính liên kết, bền vững và hướng tới cộng đồng.

Tọa đàm "Văn hóa áo dài - giá trị gia tăng ngành công nghiệp văn hóa" đã thảo luận vai trò của Áo dài trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa TP HCM; Đánh giá tiềm năng phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch và sáng tạo từ Áo dài; Kết nối các tổ chức văn hóa, giáo dục, du lịch và doanh nghiệp và góp phần hình thành cơ sở khoa học cho "Đề án phát triển Hệ sinh thái Văn hóa Áo Dài TP HCM" giai đoạn 2026-2030.

Thành lập chương trình "Áo dài tri ân"

Văn hóa áo dài- giá trị gia tăng ngành công nghiệp văn hóa - Ảnh 2.

Chương trình "Áo dài tri ân" ra đời từ một niềm tin sâu sắc: Mỗi di sản văn hóa chỉ thực sự trường tồn khi được cộng đồng yêu thương, gìn giữ và tiếp nối

Thông qua tọa đàm, ban tổ chức muốn gởi đi thông điệp "Biến giá trị văn hóa thành giá trị xã hội. Biến giá trị xã hội thành giá trị kinh tế. Biến giá trị kinh tế thành nguồn lực phát triển văn hóa bền vững". Phát biểu tại sự kiện, nhà thiết kế Anna Hạnh Lê - Quyền Chủ tịch Hiệp Hội Áo Dài TP HCM chia sẻ: "Áo dài không chỉ là trang phục. Áo dài là dòng chảy văn hóa bất tận, là ký ức dân tộc, là vẻ đẹp thanh lịch, là sức sống kiên cường và là niềm tự hào của người Việt. Từ những tà áo dài xưa đến những sáng tạo đương đại trên sàn diễn quốc tế, áo dài đã và đang kể câu chuyện về một dân tộc biết giữ gìn cội nguồn nhưng không ngừng vươn mình hội nhập.

Chương trình "Áo dài tri ân" ra đời từ một niềm tin sâu sắc: Mỗi di sản văn hóa chỉ thực sự trường tồn khi được cộng đồng yêu thương, gìn giữ và tiếp nối. Không một tổ chức nào, không một cá nhân nào có thể làm được điều đó một mình. Chính sự chung tay của nghệ nhân, nhà thiết kế, thợ may, thợ thêu, doanh nhân, nhà nghiên cứu, truyền thông và hàng triệu người dân yêu áo dài mới tạo nên sức sống mãnh liệt hôm nay cho tà áo dài.

Hoạt động tri ân không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động cụ thể: trao danh hiệu "Người gìn giữ giá trị Áo dài 2026", trao Quỹ sinh kế "Áo dài tri ân" để hỗ trợ những người thợ thầm lặng, và đặc biệt là xây dựng "Liên minh Đồng hành phát triển Hệ sinh thái Văn hóa Áo dài TP HCM" giai đoạn 2026-2030. 

Chương trình "Áo dài tri ân" sẽ trở thành hoạt động thường niên của Hiệp hội. Mỗi năm, vào tháng Sáu - tháng của Ngày hội Văn hóa Áo dài, sẽ có những hoạt động tri ân những con người đã cống hiến, kết nối những giá trị tốt đẹp và lan tỏa di sản áo dài rộng lớn hơn nữa.

Văn hóa áo dài- giá trị gia tăng ngành công nghiệp văn hóa - Ảnh 3.

Áo dài là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam

Ban tổ chức hướng đến "Áo dài tri ân" sẽ không chỉ là một chương trình, mà trở thành một phong trào ý nghĩa, một cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa các thế hệ, giữa TP HCM với bạn bè trong nước và quốc tế. Để áo dài thực sự trở thành ngôn ngữ văn hóa của thành phố, trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch - sáng tạo đặc trưng, và góp phần đưa di sản áo dài Việt Nam vươn xa, xứng đáng được ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nhiều ý kiến tại Tọa đàm cũng khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tham gia đồng hành, tài trợ và đầu tư cho các hoạt động bảo tồn, phát huy và sáng tạo văn hóa Áo dài. Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức văn hóa, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững. Xem văn hóa như một nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và là một thành tố quan trọng của chiến lược phát triển TP HCM.

Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ II không chỉ là một sự kiện tôn vinh trang phục truyền thống Việt Nam mà còn là dấu mốc quan trọng mở đầu cho hành trình xây dựng "Đề án phát triển Hệ sinh thái Văn hóa Áo dài TP HCM giai đoạn 2026 - 2030".


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