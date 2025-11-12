HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Hành trình soi sáng trách nhiệm và niềm tự hào của người làm báo

PHAN ANH - LÊ VĨNH. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Lực lượng báo chí TP HCM đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước

Ngày 12-11, đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM năm 2025 đã đến thăm Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam (xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, nay là xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên).

Hoạt động nằm trong khuôn khổ hành trình về nguồn với chủ đề "Hướng về cội nguồn Cách mạng" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức.

- Ảnh 1.

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM thăm Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

Tham gia đoàn có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, trưởng đoàn; ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP HCM.

- Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, dâng hương tưởng niệm các thế hệ nhà báo đi trước

Tháp tùng là hơn 100 đại biểu là cán bộ tuyên giáo và dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản của TP HCM và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, các đại biểu đã dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ tri ân công lao của lớp nhà báo đi trước đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng.

- Ảnh 3.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, khẳng định việc đến thăm Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam là hành trình trở về với cội nguồn nghề nghiệp, để soi sáng thêm trách nhiệm và niềm tự hào của người làm báo hôm nay

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM bày tỏ xúc động khi được về thăm Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam. Đây không chỉ là một "địa chỉ đỏ" mà còn là cái nôi thiêng liêng chứng kiến nền báo chí cách mạng nước nhà nói chung và tổ chức của những người làm báo cách mạng Việt Nam nói riêng trưởng thành, không ngừng phát triển, vững mạnh sau hành trình 75 năm qua (21.4.1950 – 21.5.2025).

- Ảnh 4.

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM trao tặng xã Phú Đình kinh phí thực hiện công trình lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại khuôn viên Di tích lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam

Theo ông Tăng Hữu Phong, hành trình "Về nguồn" năm 2025 của lực lượng người làm báo tiêu biểu TP HCM được đặt chân đến nhiều địa chỉ đỏ, trong đó có di tích lịch sử nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam. Đây là hành trình trở về với cội nguồn nghề nghiệp, để soi sáng thêm trách nhiệm và niềm tự hào của người làm báo hôm nay.

- Ảnh 5.

Phóng viên Nguyệt Nhi (Báo Pháp luật TP HCM) bày tỏ vinh dự được thăm Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

"Cùng với các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương bạn, lực lượng báo chí TP HCM đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam, của thành phố mang tên Bác đến với công chúng và bạn bè trong cả nước cùng nhiều nơi trên thế giới" - ông Tăng Hữu Phong nhấn mạnh.

Phóng viên Nguyệt Nhi (Báo Pháp luật TP HCM) bày tỏ vinh dự được thăm Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam. Đến đây, nữ phóng viên trẻ càng thấm thía hơn trách nhiệm của mình với nghề. Mỗi bài viết, mỗi tấm ảnh, mỗi thước phim được gửi đi đều mang trong đó trách nhiệm và lòng tự trọng của người làm báo.

"Trở lại nguồn cội của cách mạng hôm nay, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh để giữ ngòi bút luôn trong sáng, để viết vì con người và vì Tổ quốc" - phóng viên Nguyệt Nhi chia sẻ.

- Ảnh 7.

Các đại biểu tìm hiểu về Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

- Ảnh 8.

Đại biểu tìm hiểu về Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

- Ảnh 9.

Đoàn đại biểu đến dâng hương và tham quan tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên)

- Ảnh 10.

Đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Ảnh 11.

Đại biểu tham quan Khu di tích An toàn khu Kim Quan (xã Kim Quan, tỉnh Tuyên Quang)

- Ảnh 12.

Đại biểu đến thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên)

