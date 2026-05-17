Hành trình truy vết, bắt giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng liên tỉnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hành trình truy vết, bắt giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng liên tỉnh

Đức Anh

(NLĐO) - Sau khi cướp giật dây chuyền vàng, nghi phạm Nguyễn Ngọc Chúc liên tục di chuyển qua nhiều địa phương để lẩn trốn.

Sáng 17-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã di lý đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc (SN 2001; trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) từ tỉnh Đắk Lắk về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Hành trình truy vết, bắt giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng liên tỉnh - Ảnh 1.

Đối tượng Chúc đã bị bắt sau khi cướp giật dây chuyền vàng ở xã Tuy Phước.

Trước đó, vào trưa 10-5, Chúc thực hiện hành vi cướp giật một sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy Phước đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng vào cuộc, tổ chức xác minh, truy vết đối tượng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Ngọc Chúc là nghi phạm chính liên quan đến vụ án. Tiếp tục lần theo dấu vết, trinh sát phát hiện sau khi gây án, Chúc đã mang sợi dây chuyền cướp giật được đến một tiệm vàng tại phường Quy Nhơn bán với giá 18 triệu đồng để tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 15-5, lực lượng công an xác định Chúc đang di chuyển trên xe khách 16 chỗ, chạy tuyến Pleiku – Buôn Ma Thuột trên Quốc lộ 14. Ngay lập tức, thông tin được chuyển đến Trạm Cảnh sát giao thông Krông Púk (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) để phối hợp chốt chặn.

Khoảng 14 giờ 25 cùng ngày, khi phương tiện di chuyển đến địa phận xã Cuôr Đăng, lực lượng chức năng đã tổ chức đón lõng, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc.

Tin liên quan

Đột nhập Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung, kẻ trộm lấy dây chuyền vàng trên tượng Phật

Đột nhập Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung, kẻ trộm lấy dây chuyền vàng trên tượng Phật

(NLĐO)- Sau thời gian truy xét, công an đã bắt giữ nghi phạm đột nhập miếu thờ trộm nhiều tài sản và dây chuyền vàng

Công an ở TPHCM thu hồi dây chuyền vàng cho người dân ngay trong đêm

(NLĐO) - Công an xã Tân An Hội (TPHCM) sau khi nhận tin báo của người dân đã khẩn trương vào cuộc, thu hồi dây chuyền vàng cho người dân ngay trong đêm

Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền vàng

(NLĐO)-Nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bị bắt giữ

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Buôn Ma Thuột công an tỉnh Đắk Lắk cơ quan công an
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo