Thời sự

TPHCM: Hành trình về nguồn cán bộ "Dân vận khéo"

QUỐC ANH

(NLĐO) - Hơn 200 đại biểu tham gia hành trình Về nguồn Tự hào cán bộ "Dân vận khéo" thành phố mang tên Bác năm 2025.

Ngày 15-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức họp đoàn hành trình cán bộ dân vận tiêu biểu Về nguồn năm 2025.

TPHCM: Hành trình về nguồn cán bộ "Dân vận khéo" - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình về nguồn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: "Chuyến Về nguồn là nhằm động viên khích lệ tinh thần cho các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Dân vận khéo cấp Thành phố năm 2025".

Chương trình Về nguồn tại 3 tỉnh, thành miền Tây (Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp). Đây là hoạt động lớn sau hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM.

"Hành trình Về nguồn nhằm tạo điều kiện cho đại biểu có dịp giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, cuộc sống để tạo động lực tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của mình, góp phần hiệu quả trong thực hiện công tác dân vận gắn với phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố"- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận chia sẻ.

Trong thời gian rất khẩn trương để chuẩn bị các thủ tục cho chuyến đi, lãnh đạo Ban và phòng chuyên môn đã rất nỗ lực trong công tác phục vụ hành trình Về nguồn gắn với hoạt động an sinh xã hội.

TPHCM: Hành trình về nguồn cán bộ "Dân vận khéo" - Ảnh 2.

Hơn 200 đại biểu tham gia hành trình Về nguồn Tự hào cán bộ "Dân vận khéo" thành phố mang tên Bác năm 2025.

"Có được kết quả này là sự đồng lòng ủng hộ đóng góp từ các tập thể; cá nhân tham gia hành trình, giúp chuyến đi của chúng ta càng thêm ý nghĩa, thiết thực hơn, đem đến những tình cảm, sự chia sẻ của người dân thành phố chăm lo, hỗ trợ cho trường học, đồn biên phòng, người dân, học sinh, giáo viên khó khăn.... tại 2 xã của tỉnh Cà Mau" - bà Tuyết Minh nói.

Hành trình Về nguồn với chủ đề Tự hào cán bộ "Dân vận khéo" thành phố mang tên Bác năm 2025, diễn ra từ ngày 17 đến 19-12.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn làm lễ và dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Cà Mau. Đoàn thực hiện hoạt động an sinh xã hội tại xã An Trạch, tỉnh Cà Mau.

Đoàn tham gia nghi lễ chào cờ thiêng liêng cực Nam Tổ quốc và tham quan cột mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001, biểu tượng cột mốc Km 2436 là điểm cuối của đường Hồ Chí Minh trên bộ tại Cà Mau; thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đất Mũi, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại tỉnh Đồng Tháp, đoàn làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; tham quan Khu di tích Xẻo Quít – căn cứ cách mạng giai đoạn 1960 – 1975.


Tin liên quan

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM với hành trình về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM với hành trình về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Hành trình về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo là dịp tri ân, lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những điểm đến khó quên trong hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM

(NLĐO)- Đoàn đại biểu trí thức TP HCM do ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai"

(NLĐO) - Sáng 16-8, tại Bảo tàng ATK Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai".

về nguồn công tác dân vận phong trào thi đua Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM
