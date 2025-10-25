Hành tung bí ẩn của 2 người nước ngoài vừa bị chặn lại trên quốc lộ

Ngày 25-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết tổ công tác Trạm CSGT Đakrông đã bàn giao 2 người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân cho cơ quan chức năng để làm rõ.

Hai người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ tùy thân khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: Nguyên Ân

Trước đó, tối 24-10, tại Km 33, Quốc lộ 9 đoạn qua địa phận xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Đakrông phát hiện ô tô con do tài xế Đ.N.H (ngụ xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị) điều khiển theo hướng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - xã Cam Lộ có dấu hiện vi phạm nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên xe ngoài tài xế còn có 2 người đàn ông nước ngoài. Hai người này không xuất trình được các giấy tờ tùy thân, hộ chiếu liên quan thủ tục xuất nhập cảnh.

Trong quá trình làm việc, tài xế H. cho hay được một người không rõ lai lịch thuê chở 2 người nước ngoài nói trên từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ra TP Hà Nội với giá 7 triệu đồng.