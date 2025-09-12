HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vừa nhập cảnh từ Lào, tài xế người Hà Tĩnh bị bắt ngay tại Cửa khẩu Cha Lo

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Khi nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, nam tài xế ở Hà Tĩnh bị Đồn Biên phòng Cha Lo bắt giữ vì tàng trữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp.

Vừa nhập cảnh từ Lào, tài xế người Hà Tĩnh bị bắt ngay tại Cửa khẩu Cha Lo - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ Nguyễn Đức Bình

Ngày 12-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy tổng hợp khi đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Đức Bình (SN 1988, trú tại xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) là tài xế chuyên lái xe đầu kéo vận chuyển hàng hóa từ Lào qua Việt Nam.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo chủ trì phối hợp với lực lượng kiểm soát biên phòng và công an địa phương phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Bình.

Khi đó, Nguyễn Đức Bình lái xe đầu kéo nhập cảnh từ Lào về Việt Nam và mang theo 198 viên ma túy tổng hợp. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ Lào với mục đích mang về Việt Nam để sử dụng.  

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục pháp lý, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

    Thông báo