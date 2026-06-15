Hanoi Buffaloes nối dài mạch thắng, vững ngôi đầu VBA 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hanoi Buffaloes nối dài mạch thắng, vững ngôi đầu VBA 2026

Quốc An

(NLĐO) - Hanoi Buffaloes tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi làm khách trước Ho Chi Minh CIty Wings, và cũng cố vững vị trí số 1 sau game 16.

Đánh bại Ho Chi Minh City Wings với tỉ số 85-73 trong trận đấu tối 15-6, Hanoi Buffaloes tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 6 trận và củng cố vững chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng VBA 2026.

Dù thiếu vắng Đinh Quang Dương vì chấn thương, Ho Chi Minh City Wings vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân nhà Hồ Xuân Hương. Với hàng phòng ngự chặt chẽ cùng sự trở lại của Khoa Trần, đội bóng của HLV Lê Trần Minh Nghĩa gây nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình giúp Hanoi Buffaloes nhanh chóng cân bằng thế trận và chỉ khép lại hiệp 1 với khoảng cách sít sao 20-21.

Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công tiếp tục được duy trì. Trong lúc đội chủ nhà chơi đầy gắn kết, AJ Bramah dần tìm lại cảm giác thi đấu sau quãng thời gian bị đeo bám quyết liệt. Sự tỏa sáng của ngoại binh người Mỹ giúp Hanoi Buffaloes tạo sức ép ở khu vực cận rổ và tạm dẫn 49-47 trước giờ nghỉ.

Hanoi Buffaloes nối dài mạch toàn thắng, vững ngôi đầu VBA 2026 - Ảnh 1.

Sau giờ giải lao, nhà đương kim vô địch gia tăng tốc độ trận đấu và từng bước nới rộng cách biệt. Dù Ho Chi Minh City Wings kịp thời điều chỉnh chiến thuật và tận dụng khả năng đột phá của Trần Quang Duy để bám đuổi, đội chủ nhà vẫn bước vào hiệp cuối với khoảng cách 7 điểm (61-68).

Trong những phút quyết định, Ho Chi Minh City Wings nỗ lực rút ngắn cách biệt nhưng không thể ngăn cản phong độ xuất sắc của AJ Bramah. Ngoại binh này khép lại trận đấu bằng pha úp rổ mạnh mẽ, ấn định chiến thắng 85-73 cho Hanoi Buffaloes.

Hanoi Buffaloes nối dài mạch toàn thắng, vững ngôi đầu VBA 2026 - Ảnh 2.

Với 30 điểm, 17 rebounds và 2 kiến tạo, AJ Bramah được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Player of the Game). Chia sẻ sau trận đấu, ngôi sao của Hanoi Buffaloes cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ tiếp tục hướng đến cuộc đối đầu được chờ đợi với Saigon Heat ở tuần đấu tiếp theo.

Dù thất bại, Ho Chi Minh City Wings vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực khi hạn chế đáng kể sức mạnh của các trụ cột bên phía Hanoi Buffaloes. Tuy nhiên, những tổn thất về lực lượng khiến đội bóng TP HCM chưa thể tạo nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch.

Khép lại tuần thi đấu thứ 4, Hanoi Buffaloes dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích 6 trận toàn thắng. Xếp sau lần lượt là Saigon Heat (5 thắng, 1 thua), Ho Chi Minh City Wings (2 thắng, 2 thua), Cantho Catfish (2 thắng, 4 thua), Nha Trang Dolphins (1 thắng, 3 thua) và Danang Dragons (6 thua).

Xem VBA 2026 trực tiếp & độc quyền trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn

Ấn tượng trải nghiệm ra sân xem bóng rổ trực tiếp

Bên cạnh thưởng thức những diễn biến kịch tính trên sân, người hâm mộ ra sân theo dõi trực tiếp các trận đấu VBA còn trải nghiệm thú vị như "kiss cam", tham gia minigame ngay trên sàn đấu, xem trình diễn mascot, gặp gỡ người nổi tiếng... Sau trận đấu, người hâm mộ còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với VĐV cũng như kết nối cùng nhiều "Ballers" cùng chung đam mê.

Mua vé xem trực tiếp VBA tại VBA Mini App – ứng dụng mới của VBA trên Zalo: https://vba.vn/deeplink/zalo


Tin liên quan

Hanoi Buffaloes nhọc nhằn thắng Cantho Catfish

Hanoi Buffaloes nhọc nhằn thắng Cantho Catfish

(NLĐO) - Trước sự kháng cự quyết liệt của Cantho Catfish, Hanoi Buffaloes nhờ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thắng vất vả 87-80 ở VBA 2026.

Saigon Heat hủy diệt Danang Dragons với tỉ số áp đảo

(NLĐO) - Đón sự trở lại của trung phong ngoại Karachi Edo, Danang Dragons kỳ vọng cải thiện sức cạnh tranh trước nhà đương kim á quân.

Hanoi Buffaloes tiếp tục thị uy sức mạnh

(NLĐO) - Hanoi Buffaloes tiếp tục khẳng định vị thế tại VBA 2026 khi đánh bại Cantho Catfish với tỉ số cách biệt 116-80 tối 4-6.

vba Hanoi Buffaloes
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo