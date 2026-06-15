Hanoi Buffaloes nối dài mạch thắng, vững ngôi đầu VBA 2026

Đánh bại Ho Chi Minh City Wings với tỉ số 85-73 trong trận đấu tối 15-6, Hanoi Buffaloes tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 6 trận và củng cố vững chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng VBA 2026.



Dù thiếu vắng Đinh Quang Dương vì chấn thương, Ho Chi Minh City Wings vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân nhà Hồ Xuân Hương. Với hàng phòng ngự chặt chẽ cùng sự trở lại của Khoa Trần, đội bóng của HLV Lê Trần Minh Nghĩa gây nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình giúp Hanoi Buffaloes nhanh chóng cân bằng thế trận và chỉ khép lại hiệp 1 với khoảng cách sít sao 20-21.

Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công tiếp tục được duy trì. Trong lúc đội chủ nhà chơi đầy gắn kết, AJ Bramah dần tìm lại cảm giác thi đấu sau quãng thời gian bị đeo bám quyết liệt. Sự tỏa sáng của ngoại binh người Mỹ giúp Hanoi Buffaloes tạo sức ép ở khu vực cận rổ và tạm dẫn 49-47 trước giờ nghỉ.

Sau giờ giải lao, nhà đương kim vô địch gia tăng tốc độ trận đấu và từng bước nới rộng cách biệt. Dù Ho Chi Minh City Wings kịp thời điều chỉnh chiến thuật và tận dụng khả năng đột phá của Trần Quang Duy để bám đuổi, đội chủ nhà vẫn bước vào hiệp cuối với khoảng cách 7 điểm (61-68).

Trong những phút quyết định, Ho Chi Minh City Wings nỗ lực rút ngắn cách biệt nhưng không thể ngăn cản phong độ xuất sắc của AJ Bramah. Ngoại binh này khép lại trận đấu bằng pha úp rổ mạnh mẽ, ấn định chiến thắng 85-73 cho Hanoi Buffaloes.

Với 30 điểm, 17 rebounds và 2 kiến tạo, AJ Bramah được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Player of the Game). Chia sẻ sau trận đấu, ngôi sao của Hanoi Buffaloes cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ tiếp tục hướng đến cuộc đối đầu được chờ đợi với Saigon Heat ở tuần đấu tiếp theo.

Dù thất bại, Ho Chi Minh City Wings vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực khi hạn chế đáng kể sức mạnh của các trụ cột bên phía Hanoi Buffaloes. Tuy nhiên, những tổn thất về lực lượng khiến đội bóng TP HCM chưa thể tạo nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch.

Khép lại tuần thi đấu thứ 4, Hanoi Buffaloes dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích 6 trận toàn thắng. Xếp sau lần lượt là Saigon Heat (5 thắng, 1 thua), Ho Chi Minh City Wings (2 thắng, 2 thua), Cantho Catfish (2 thắng, 4 thua), Nha Trang Dolphins (1 thắng, 3 thua) và Danang Dragons (6 thua).

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