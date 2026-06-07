Hanoi Buffaloes nhọc nhằn thắng Cantho Catfish

Trong lần tái đấu này, Hanoi Buffaloes có một sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát khi Đinh Tiến Công thay Nguyễn Huy Hoàng. Trong khi đó, Cantho Catfish giữ nguyên bộ khung từng sử dụng ở lần chạm trán trước.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và tạo thế trận cân bằng trước nhà đương kim vô địch. Với sự cơ động của Huỳnh Thanh Tâm cùng khả năng ghi điểm của bộ đôi ngoại binh Corey Anthony Raley Ross và Aula Maarufu Sumbry, Cantho Catfish khép lại hiệp 1 với tỉ số hòa 19-19.

Sang hiệp 2, Hanoi Buffaloes gia tăng sức ép bằng việc luân chuyển đội hình. Tuy nhiên, đội khách vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi đầy năng lượng của "Cá Basa". Nhờ sự tỏa sáng của Đậu Trung Kiên cùng hai ngoại binh, Cantho Catfish chỉ bị dẫn 41-47 sau nửa đầu trận đấu.

Bước ngoặt đến ở hiệp 3 khi AJ Bramah lên tiếng. Ngôi sao của Hanoi Buffaloes liên tiếp ghi điểm, giúp đội khách tạo ra cách biệt hai chữ số. Dù vậy, Cantho Catfish không buông xuôi và vẫn duy trì hy vọng khi rút ngắn khoảng cách xuống còn 61-74 trước hiệp cuối.

Sự kịch tính được đẩy lên cao khi đội chủ nhà mở hiệp 4 bằng chuỗi điểm ấn tượng để thu hẹp cách biệt xuống còn 7 điểm. Trước nguy cơ bị lội ngược dòng, HLV Matt Van Pelt lập tức điều chỉnh chiến thuật. Hanoi Buffaloes siết chặt phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội phản công để bảo toàn lợi thế và giành chiến thắng chung cuộc 87-80.

AJ Bramah được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 27 điểm, 14 rebounds và 4 kiến tạo. Chia sẻ sau trận đấu, ngoại binh của Hanoi Buffaloes thừa nhận đội chủ nhà đã gây ra rất nhiều khó khăn, nhưng toàn đội vẫn tìm được cách để giành chiến thắng.

Thống kê cho thấy Hanoi Buffaloes vượt trội ở khả năng ném 3 điểm (27% so với 4%) và cướp bóng (13 so với 5), những yếu tố góp phần tạo nên khác biệt.

Trong khi đó, Cantho Catfish cũng để lại nhiều dấu ấn với tinh thần thi đấu kiên cường, nhỉnh hơn đối thủ ở số rebounds (50 so với 47) và kiến tạo (22 so với 11). Nếu cải thiện hiệu suất ném xa, đội bóng Tây Đô hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

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