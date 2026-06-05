Hanoi Buffaloes tiếp tục thị uy sức mạnh

Ở lần chạm trán đầu tiên trong mùa giải năm nay, Hanoi Buffaloes và Cantho Catfish đều có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, đội bóng đại diện thủ đô cho thấy sự vượt trội nhờ chiều sâu lực lượng cùng dàn nội binh giàu kinh nghiệm.

Ngay từ hiệp mở màn, Albert Bordeos Opena sớm vào tay và gồng gánh nhiệm vụ lên điểm cho đội nhà. Chiều ngược lại, dàn chủ lực của đại diện Hà Nội nhập cuộc nhanh và sớm tìm thấy cảm giác dứt điểm. Bảng điểm nhảy số ổn định từ đa dạng tình huống đột phá, cướp bóng cho đến ném xa, đội khách dễ dàng vươn lên dẫn trước 29-19.

Đại diện từ Hà Nội triển khai lối chơi nhanh và áp đảo trước Cantho Catfish

Bước sang hiệp 2, "Trâu Thủ đô" tiếp tục triển khai lối chơi nhanh và áp đảo với mũi nhọn phản công Ariyon Williams. Dù vậy, Cantho Catfish vẫn nỗ lực bám đuổi với màn tỏa sáng của ngoại binh Aula Maarufu Sumbry.

Trung phong này liên tục ghi điểm dưới rổ, đồng thời thực hiện thành công những cú ném 3 điểm bất ngờ để giúp đội chủ nhà rút ngắn khoảng cách xuống còn 48-55 sau hai hiệp.

Tuy nhiên, cục diện hoàn toàn thay đổi sau giờ nghỉ. Hanoi Buffaloes siết chặt phòng ngự, hạn chế khả năng hoạt động của Sumbry. Ở mặt trận tấn công, AJ Bramah cùng đồng đội liên tiếp ghi điểm ở khu vực cận rổ, và ngoài vòng cung.

Aula Maarufu Sumbry bị kèm chặt bởi hai cầu thủ Hanoi Buffaloes

Điều này giúp đội bóng thủ đô thắng áp đảo hiệp 3 với tỉ số 33-15, tạo cách biệt tới 25 điểm trước khi vào hiệp cuối.

Ở quãng thời gian còn lại, Cantho Catfish nỗ lực đẩy cao tốc độ tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, đội hình đồng đều và tâm lý hưng phấn của đối thủ khiến đại diện miền Tây không thể tạo nên khác biệt.

Thậm chí, Hanoi Buffaloes càng chơi càng hưng phấn hơn, với cú ném 3 điểm thành công của trung phong Minh Hiếu, khép lại chiến thắng đậm 116-80.

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