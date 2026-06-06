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Thể thao

Saigon Heat hủy diệt Danang Dragons với tỉ số áp đảo

Quốc An

(NLĐO) - Đón sự trở lại của trung phong ngoại Karachi Edo, Danang Dragons kỳ vọng cải thiện sức cạnh tranh trước nhà đương kim á quân.

Nguyễn Anh Kiệt thi đấu nổi bật

Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng bị cuốn vào thế trận áp đảo của Saigon Heat. Trong trận đấu diễn ra tối 5-6, Saigon Heat tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Danang Dragons 129-78 ở VBA 2026, trong trận đấu mà họ ghi trên 30 điểm ở 3/4 hiệp.

Ngay từ hiệp 1, Nguyễn Anh Kiệt thi đấu nổi bật, giúp đội khách sớm tạo cách biệt 23-7 trước khi khép lại hiệp đấu với lợi thế 33-19. Sang hiệp 2, hàng thủ chắc chắn cùng khả năng phản công hiệu quả giúp đoàn quân của HLV Vũ Thế Cang tiếp tục nới rộng khoảng cách lên 60-39.

Sau giờ nghỉ, Saigon Heat duy trì cường độ tấn công cao. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh cùng các đồng đội liên tục trừng phạt đối thủ bằng những cú ném xa chính xác, đưa cách biệt lên 94-59 sau hiệp 3 và gần như định đoạt trận đấu.

Saigon Heat hủy diệt Danang Dragons với tỉ số áp đảo - Ảnh 1.

Saigon Heat (trắng) áp đảo trước chủ nhà Danang Dragons

Hiệu suất ghi điểm ấn tượng

Dù giảm áp lực phòng ngự ở hiệp cuối, Saigon Heat vẫn duy trì hiệu suất ghi điểm ấn tượng để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 51 điểm.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 27 điểm, 7 rebounds và tỉ lệ ném 3 điểm lên tới 87% (7/8).

Nội binh xuất sắc nhất VBA ba mùa liên tiếp cho biết anh đã nỗ lực tập luyện để lấy lại phong độ sau giai đoạn thi đấu chưa như ý.

Saigon Heat đạt hiệu suất dứt điểm lên tới 68% (51/75), trong đó ném 3 điểm đạt 62% (18/29). Ngoài hiệp 2 ghi 27 điểm, đội khách đều ghi trên 30 điểm ở ba hiệp còn lại.

Trong khi đó, Karachi Edo có màn tái xuất không như kỳ vọng khi chỉ ghi 9 điểm.

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Ấn tượng trải nghiệm ra sân xem bóng rổ trực tiếp

Bên cạnh thưởng thức những diễn biến kịch tính trên sân, người hâm mộ ra sân theo dõi trực tiếp các trận đấu VBA còn trải nghiệm thú vị như “kiss cam”, tham gia minigame ngay trên sàn đấu, xem trình diễn mascot, gặp gỡ người nổi tiếng... Sau trận đấu, người hâm mộ còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với VĐV cũng như kết nối cùng nhiều "Ballers” cùng chung đam mê.

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