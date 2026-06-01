Nha Trang Dolphins khép lại chuỗi thất bại trước Saigon Heat

Ở lần tái đấu tối 31-5, chủ nhà Nha Trang Dolphins giữ nguyên đội hình xuất phát, trong khi Saigon Heat có hai sự điều chỉnh khi Huỳnh Trực Nhân được trao suất đánh chính thay Anh Kiệt và Tim Waale thế chỗ Mathys Kavazian. Những thay đổi của đội khách không phát huy hiệu quả trong nửa đầu hiệp 1.

Saigon Heat chỉ ghi được 5 điểm trong nhiều phút đầu trận, tạo điều kiện để Nha Trang Dolphins bứt lên mạnh mẽ. Đội bóng phố biển liên tục nới rộng cách biệt và có lúc dẫn đến 18 điểm, khép lại giai đoạn đầu với lợi thế lớn 33-15.

NhaTrang Dolphins quật ngã Saigon Heat

Tuy nhiên, Saigon Heat nhanh chóng lấy lại thế trận trong hiệp 2 nhờ ưu thế ngoại binh. Dưới sự dẫn dắt của Brandis Raley-Ross, đội khách siết chặt phòng ngự và liên tiếp ghi điểm từ các pha phản công, vươn lên dẫn 39-38 ở phút thứ 7. Tuy nhiên, cú ném 3 điểm cuối hiệp của Huỳnh Vĩnh Quang giúp Nha Trang Dolphins cân bằng tỉ số 45-45 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 3, Saigon Heat tiếp tục khai thác điểm yếu dưới rổ của đội chủ nhà, tạo cách biệt 65-57 khi Nha Trang Dolphins chỉ ghi được 12 điểm trong cả hiệp. Nasanbat Munkhchudur tỏa sáng ở hiệp cuối giúp Nha Trang Dolphins về đích với chiến thắng Kịch tính được đẩy lên ở hiệp cuối khi Cleveland Jackson cùng Huỳnh Vĩnh Quang và Đăng Khoa dẫn dắt chuỗi điểm 11-1, giúp Nha Trang Dolphins lật ngược thế cờ dẫn 68-66. Hai đội sau đó giằng co quyết liệt với khoảng cách luôn dưới 5 điểm.

Bước ngoặt đến khi trận đấu còn hơn 2 phút. Cleveland Jackson thực hiện thành công cú ném 3 điểm quan trọng, đưa Nha Trang Dolphins vươn lên dẫn 79-72 và tạo lợi thế lớn về tâm lý.

Dù Saigon Heat vùng lên mạnh mẽ bằng những pha ném xa cùng chiến thuật phạm lỗi chiến thuật để kéo dài thời gian, đội khách vẫn không thể xoay chuyển cục diện và chấp nhận thất bại 82-85.

Brandis Raley Ross nỗ lực giúp Saigon Heat đảo ngược thế trận ở hiệp 2

Với 27 điểm, 11 rebounds và 3 kiến tạo, Cleveland Jackson được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ngoại binh của Nha Trang Dolphins cho biết toàn đội đã thi đấu đoàn kết để giành chiến thắng, đồng thời kỳ vọng tinh thần này sẽ tiếp tục được duy trì trong những trận đấu tới.

Sau khi để vuột chiến thắng đáng tiếc ở trận ra quân trong kịch bản tương tự, Nha Trang Dolphins lần này đã biết cách kết thúc trận đấu đúng thời điểm.

