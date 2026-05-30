Saigon Heat ngược dòng hạ á quân VBA

Dù bị dẫn trước phần lớn thời gian, Saigon Heat vẫn thể hiện bản lĩnh để ngược dòng đánh bại đương kim á quân Nha Trang Dolphins với tỉ số 87-78 ở lượt trận VBA tối 29-5.

Thiếu vắng ngoại binh Makhel Mitchell cùng Azzaya Batkhuyag, Nha Trang Dolphins vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi nhờ lợi thế sân nhà. Đội bóng phố biển tận dụng hiệu quả các tình huống ném xa, trong đó Lê Khắc Đăng Khoa ghi dấu ấn với 2 pha ném 3 điểm, giúp đội nhà dẫn 26-16 sau hiệp đầu.

Sang hiệp 2, Saigon Heat tiếp tục gặp khó ở mặt trận ném xa và bị nới cách biệt lên 32-44 trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, cục diện đổi chiều sau quãng nghỉ giữa trận khi đoàn quân của HLV Vũ Thế Cang cải thiện khả năng dứt điểm, liên tục áp sát với các pha tấn công cận rổ, rút ngắn còn 53-60 sau hiệp 3.

Bước vào hiệp cuối, lợi thế chiều sâu đội hình giúp Saigon Heat tăng tốc mạnh mẽ. Phút thứ 7, Huỳnh Trực Nhân ghi điểm đưa “Ông 30” vượt lên 72-69 trước khi duy trì thế trận áp đảo để hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng.

Huỳnh Trực Nhân được bầu là “Player of the Game” với 17 điểm, 3 rebounds và 2 kiến tạo. Hậu vệ của Saigon Heat cho biết toàn đội đã đoàn kết hơn sau khi bị dẫn sâu để tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Ở phía đối diện, Cleveland Jackson nỗ lực gồng gánh hàng công nhưng không thể giúp Nha Trang Dolphins tránh thất bại sau khi từng tạo cách biệt lên đến 16 điểm.

