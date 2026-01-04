HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thêm cầu thủ Việt kiều trẻ gia nhập V-League

Quốc An

(NLĐO) - Khoa Ngo gia nhập CLB Công An TP.HCM chỉ hai ngày sau khi ghi bàn cho Perth Glory tại A-League 2025-2026.

Sáng 4-1, CLB CA TP HCM chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Ngô Đăng Khoa. Tiền vệ trẻ chuyển từ CLB Perth Glory (Úc) về thi đấu tại V-League theo dạng cho mượn.

Ngô Đăng Khoa được biết đến với tên gọi Khoa Ngo (2006), có bố mẹ đều là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Úc. Tân cầu thủ của CLB CA TP HCM có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh.

Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Perth Glory và ký hợp đồng nghiệp dư có thời hạn đến tháng 6-2026. Khoa Ngo được xem là cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu tại A-League, ra mắt giải đấu từ mùa 2023-2024.

Thêm Việt kiều trẻ gia nhập V-League - Ảnh 1.

Trước khi ra mắt ở V-League, Khoa Ngo vừa tỏa sáng ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Perth Glory trong trận gặp Melbourne City ở phút 79, hôm 2-1. Chỉ hai ngày sau, anh đã xuất hiện trong buổi ra mắt CLB CA TP HCM

Ở tuổi 19, tân binh của đội bóng ngành công an nhận được nhiều kỳ vọng nhờ kỹ thuật tốt, cái chân trái khéo léo cùng tốc độ di chuyển ấn tượng. Trong mùa giải 2025-2026, Khoa đã ra sân 6 trận và ghi 1 bàn cho Perth Glory. Tính tổng cộng, Khoa Ngo có 26 lần ra sân tại A-League đến nay.

Khoa cũng là tân binh thứ hai của HLV Lê Huỳnh Đức trong giai đoạn giữa mùa, sau hậu vệ Võ Minh Trọng từ CLB B. TP HCM (đã công bố ngày 3-1).

Hiện tại, CLB CA TP HCM xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League với 17 điểm và dự kiến tiếp tục bổ sung lực lượng nhằm tăng cường sức cạnh tranh trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Tin liên quan

Trung vệ Việt kiều Adou Minh háo hức chờ tiếp đón CLB Beijing Guoan

Trung vệ Việt kiều Adou Minh háo hức chờ tiếp đón CLB Beijing Guoan

(NLĐO) - Thắng Beijing Guoan ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two, CLB Công an Hà Nội sẽ "rộng cửa" lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi lại cầu thủ Việt kiều lên U22 Việt Nam

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik vừa công bố danh sách 28 cầu thủ tuyển U22 Việt Nam cho đợt tập trung cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 33.

Thua đậm tại Hàng Đẫy, CLB CA TP HCM chưa thể xóa dớp trước Viettel

(NLĐO) - Trận thua 0-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 2 V-League 2025-2026 tối 22-8 đưa CLB CA TP HCM trở lại "mặt đất", phô bày thực lực trong cuộc đua mùa này

