Thêm cầu thủ Việt kiều trẻ gia nhập V-League

Sáng 4-1, CLB CA TP HCM chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Ngô Đăng Khoa. Tiền vệ trẻ chuyển từ CLB Perth Glory (Úc) về thi đấu tại V-League theo dạng cho mượn.

Ngô Đăng Khoa được biết đến với tên gọi Khoa Ngo (2006), có bố mẹ đều là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Úc. Tân cầu thủ của CLB CA TP HCM có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh.

Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Perth Glory và ký hợp đồng nghiệp dư có thời hạn đến tháng 6-2026. Khoa Ngo được xem là cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu tại A-League, ra mắt giải đấu từ mùa 2023-2024.

Trước khi ra mắt ở V-League, Khoa Ngo vừa tỏa sáng ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Perth Glory trong trận gặp Melbourne City ở phút 79, hôm 2-1. Chỉ hai ngày sau, anh đã xuất hiện trong buổi ra mắt CLB CA TP HCM

Ở tuổi 19, tân binh của đội bóng ngành công an nhận được nhiều kỳ vọng nhờ kỹ thuật tốt, cái chân trái khéo léo cùng tốc độ di chuyển ấn tượng. Trong mùa giải 2025-2026, Khoa đã ra sân 6 trận và ghi 1 bàn cho Perth Glory. Tính tổng cộng, Khoa Ngo có 26 lần ra sân tại A-League đến nay.

Khoa cũng là tân binh thứ hai của HLV Lê Huỳnh Đức trong giai đoạn giữa mùa, sau hậu vệ Võ Minh Trọng từ CLB B. TP HCM (đã công bố ngày 3-1).

Hiện tại, CLB CA TP HCM xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League với 17 điểm và dự kiến tiếp tục bổ sung lực lượng nhằm tăng cường sức cạnh tranh trong chặng đường còn lại của mùa giải.