Thể thao

Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich vào vòng knock-out Champions League

Đông Linh (theo UEFA, Bundesliga)

(NLĐO) - Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Bayern Munich đánh bại Union Saint-Gilloise 2-0 và sớm giành vé vào vòng 1/8 Champions League.

Sau ba trận liên tiếp tịt ngòi, "nhà vua" Harry Kane đã lên tiếng trở lại ngay tại sân nhà Allianz Arena, chính thức đưa Bayern Munich vào vòng 1/8 Champions League dù vòng phân hạng vẫn còn một lượt trận cuối.

Được đánh giá vượt trội và được kỳ vọng sẽ sớm "giải quyết" đối thủ, nhưng Bayern Munich lại khởi đầu đầy khó khăn. Sự vắng mặt của nhóm đông khán giả cuồng nhiệt (ultras) trên khán đài – do án phạt của UEFA liên quan đến pháo sáng – phần nào ảnh hưởng đến khí thế của đội chủ nhà. Trong 30 phút đầu, cơ hội đáng kể nhất của Bayern chỉ là pha dứt điểm cận thành của Harry Kane bị thủ môn Kjell Scherpen xuất sắc cản phá.

Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich vào vòng knock-out Champions League - Ảnh 1.

Raul Florucz đi bóng trước sự truy cản của Joshua Kimmich

Trái lại, Union Saint-Gilloise mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn trước giờ nghỉ. Kevin Mac Allister suýt chút nữa chạm bóng thành bàn từ một quả đá phạt, còn Promise David có pha đánh đầu nguy hiểm ở tư thế trống trải, buộc thủ môn Manuel Neuer phải trổ tài cứu thua. Bayern Munich chơi bế tắc và lần hiếm hoi họ rời sân đấu Champions League sau giờ nghỉ trên sân nhà mà không thể ghi bàn.

Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich vào vòng knock-out Champions League - Ảnh 2.

Promise David đối mặt bất thành với thủ môn Manuel Neuer

Sau giờ nghỉ, thế trận nhanh chóng xoay chiều. Phút 46, từ quả phạt góc của Michael Olise, Harry Kane băng vào dứt điểm quyết đoán ở cột gần, chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp tịt ngòi tại Champions League. Chỉ ba phút sau, chính tiền đạo người Anh mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, nâng tỉ số lên 2-0.

Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich vào vòng knock-out Champions League - Ảnh 3.

Harry Kane lập cú đúp trong vòng 5 phút

Bayern gặp chút rắc rối khi Kim Min-jae phải nhận thẻ vàng thứ hai vì kéo ngã Raul Florucz song đội chủ nhà vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận.

Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich vào vòng knock-out Champions League - Ảnh 4.

Kim Min-jae nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 80, Bayern được hưởng thêm một quả phạt đền sau tình huống Kamiel Van de Perre để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, Kane bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick khi sút bóng dội xà ngang – lần đá hỏng thứ hai của anh sau 14 quả phạt đền tại Champions League.

Union Saint-Gilloise dù hơn người nhưng không còn đủ thể lực để tạo nên khác biệt, thậm chí suýt thủng lưới thêm khi Olise bỏ lỡ cơ hội ngon ăn sau đường kiến tạo của Luis Díaz.

Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich vào vòng knock-out Champions League - Ảnh 5.

Harry Kane đưa Bayern Munich vào vòng 1/8

Vượt qua khởi đầu chệch choạc, Bayern Munich tiếp tục giữ vững thành tích bất bại trên sân nhà tại Champions League kể từ năm 2013 và chính thức giành vé trực tiếp vào vòng knock-out. Trong khi đó, Union Saint-Gilloise khó có thể tiến xa ở lần đầu dự Champions League, đặc biệt khi họ còn phải đối đầu Atalanta đang đạt phong độ cao ở lượt trận cuối.

