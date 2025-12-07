HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hat-trick của Ferran Torres giúp Barcelona thắng trận cầu 8 bàn

Đông Linh (theo barcelonafc)

(NLĐO) - Barcelona nối dài chuỗi trận bất bại trước Real Betis lên con số 10 bằng chiến thắng kịch tính 5-3 ngay trên sân Benito Villamarín ở vòng 15 La Liga.

Trận đấu khởi đầu đầy tốc độ nhưng cũng rất nhiều sai sót. Ngay phút thứ 5, hàng thủ Barcelona mất tập trung để Antony phá bẫy việt vị, thoát xuống dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Betis. Bàn thua sớm có phần khiến đội khách nao núng và Barcelona nhanh chóng siết chặt thế trận, liên tục dồn ép đối thủ bằng khả năng phối hợp tốc độ ở hai biên.

Hat-trick của Ferran Torres giúp Barcelona thắng trận cầu 8 bàn - Ảnh 1.

Antony ghi bàn vào lưới đội bóng của đồng đội cũ Marcus Rashford

Phút 11, Jules Kounde sửa sai với pha dốc bóng xuống cánh phải rồi căng ngang cho Ferran Torres dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1. Chỉ hai phút sau, "kịch bản" tương tự tiếp diễn khi Roony Bardghji tung đường tạt như đặt để Torres băng vào sút vôlê hoàn hảo, đưa Barca vượt lên dẫn 2-1. 

Sự lấn lướt của đội khách được cụ thể hóa ở phút 31 khi chính Bardghji, ngôi sao trẻ 20 tuổi người Thụy Điển, tự mình điền tên lên bảng tỉ số với cú sút chéo góc cận thành nâng tỷ số lên 3-1.

Hat-trick của Ferran Torres giúp Barcelona thắng trận cầu 8 bàn - Ảnh 2.

Ferran Torres lập hat-trick ngay trong hiệp 1

Trước khi hiệp một khép lại, Ferran Torres hoàn tất cú hat-trick với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ Marc Bartra đổi hướng làm bó tay thủ môn Álvaro Valles, đưa Barca vươn lên dẫn 4-1 sau 40 phút chơi đầy thuyết phục.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra trong thế trận áp đảo của đội khách. Marcus Rashford và Lamine Yamal liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, song Barca vẫn có bàn thắng thứ năm từ chấm phạt đền sau tình huống VAR xác định bóng chạm tay Marc Bartra trong vòng cấm. Lamine Yamal lạnh lùng đánh bại thủ thành Alvaro Valles, nâng tỉ số lên 5-1.

Hat-trick của Ferran Torres giúp Barcelona thắng trận cầu 8 bàn - Ảnh 3.

Lamine Yamal góp công với pha làm bàn từ chấm 11m

Dẫn bàn khá xa, Barca có phần giảm nhịp độ và để Betis vùng lên ở những phút cuối. Diego Llorente rút ngắn cách biệt bằng pha đệm bóng cận thành từ quả phạt góc, trước khi Cucho Hernandez sút thành công quả phạt đền, giúp đội chủ nhà khép lại trận đấu với hai bàn gỡ muộn, ấn định kết quả chung cuộc 3-5.

Hat-trick của Ferran Torres giúp Barcelona thắng trận cầu 8 bàn - Ảnh 4.

Cucho Hernandez rút ngắn tỉ số 3-5 phút bù giờ cho Betis

Chiến thắng này giúp Barcelona tiếp tục giữ vững ngôi đầu La Liga, đồng thời duy trì thành tích bất bại trên sân Betis suốt 17 năm qua (11 thắng, 4 hòa) – một minh chứng cho sự áp đảo của đại diện xứ Catalunya trước đối thủ khó chịu này.

Barcelona ngược dòng hạ Atlético, vững ngôi đầu La Liga

Barcelona ngược dòng hạ Atlético, vững ngôi đầu La Liga

(NLĐO) - Ở trận đấu sớm vòng 19, Barcelona khẳng định sức mạnh khi đánh bại Atletico Madrid 3-1 tại sân Nou Camp, gia tăng cách biệt điểm số ở ngôi đầu bảng.

Sao Barcelona được cho nghỉ "vô thời hạn" sau khi nhận thẻ đỏ

(NLĐO) - Trung vệ đội trưởng Ronald Araujo của Barcelona phải nghỉ đấu vô thời hạn sau màn trình diễn tệ hại ở trận gặp Chelsea tại Champions League.

Barcelona thắng tưng bừng ngày trở lại Nou Camp

(NLĐO) - Sân Nou Camp chào đón cổ động viên Barcelona trở lại sau 909 ngày đại tu, nâng cấp và "La Blaugrana" chào sân mới bằng chiến thắng 4-0 trước Bilbao.

    Thông báo