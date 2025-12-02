Sao Barcelona được cho nghỉ "vô thời hạn" sau khi nhận thẻ đỏ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sao Barcelona được cho nghỉ "vô thời hạn" sau khi nhận thẻ đỏ

Đông Linh (theo DM, barcelonafc)

(NLĐO) - Trung vệ đội trưởng Ronald Araujo của Barcelona phải nghỉ đấu vô thời hạn sau màn trình diễn tệ hại ở trận gặp Chelsea tại Champions League.

Nguyên nhân khiến Ronald Araujo không thể ra sân trong vài tuần, thậm chí vài tháng tới tại Barcelona thật ra do vấn đề tâm lý mà trung vệ người Uruguay đang phải đối mặt. Chính HLV Hansi Flick thừa nhận cầu thủ của mình đã gặp phải khó khăn từ trước trận đấu với Chelsea.

Sao Barcelona được cho nghỉ "vô thời hạn" sau khi nhận thẻ đỏ - Ảnh 1.

Ronald Araujo là điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ Barcelona

Theo thông tin được báo chí Tây Ban Nha đăng tải, Ban lãnh đạo Barca quyết định tạo điều kiện để Araujo tạm rời xa sân cỏ nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần - yếu tố được đánh giá đã ảnh hưởng trực tiếp tới phong độ của cầu thủ 26 tuổi kể từ đầu mùa giải.

Tính đến thời điểm hiện tại, Araujo đã có 15 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalunya trên mọi đấu trường. Trận đấu gần nhất của anh kết thúc không trọn vẹn khi phải nhận thẻ vàng thứ hai ngay trong hiệp một, sau tình huống phạm lỗi cố ý với Marc Cucurella của Chelsea.

Sao Barcelona được cho nghỉ "vô thời hạn" sau khi nhận thẻ đỏ - Ảnh 2.

Pha phạm lỗi đầy chủ đích với Marc Cucurella

Ban đầu, Barcelona thông báo Araujo vắng mặt trong chiến thắng trước Alaves tại La Liga cuối tuần qua là do vấn đề về dạ dày. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick xác nhận nguyên nhân thật sự liên quan tới chuyện riêng tư mà trung vệ này đang phải đối mặt. Araujo từ lâu đã cảm thấy không ổn về mặt tinh thần, dẫn tới trạng thái tâm lý không tốt kéo dài.

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu trước trận đại chiến với Atletico Madrid ở vòng 15 La Liga rạng sáng 3-12, chiến lược gia người Đức cho biết: "Ronald hiện không thể sẵn sàng thi đấu.

Đây là vấn đề thuộc về đời sống cá nhân. Mong mọi người tôn trọng chuyện riêng tư của Araujo mà không chất vấn nhiều".

Sao Barcelona được cho nghỉ "vô thời hạn" sau khi nhận thẻ đỏ - Ảnh 3.

Araujo nhận thẻ đỏ rời sân

Những chia sẻ của Flick được đưa ra ngay sau phát biểu đầy cảm thông của chủ tịch câu lạc bộ Joan Laporta, người khẳng định ban lãnh đạo Barcelona luôn đứng về phía Araujo. "Cậu ấy đã phải chịu nhiều chỉ trích nặng nề và tôi nghĩ điều đó không công bằng. Araujo luôn cống hiến hết mình, là đội trưởng của chúng tôi, nhưng lúc này cậu ấy cần vượt qua một giai đoạn khó khăn bởi cậu ấy là người rất nhạy cảm, giàu cảm xúc", Laporta nói trong một sự kiện tại Andorra.

Ông tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ tuyệt đối: "Araujo đang trải qua thời điểm không dễ dàng. Tôi muốn nói rằng toàn đội luôn bên cậu ấy. Ở Barcelona, tất cả cùng thắng và cùng thua, không cá nhân nào phải chịu trách nhiệm cho mọi kết quả".

Sao Barcelona được cho nghỉ "vô thời hạn" sau khi nhận thẻ đỏ - Ảnh 4.

Araujo không ra sân trận gặp Alaves cuối tuần qua và phải nghỉ vô thời hạn

Gia nhập Barcelona từ Boston River năm 2018, Araujo đã có tổng cộng 190 lần khoác áo đội một. Trước trận gặp Atletico Madrid ở vòng đấu giữa tuần này, Barcelona đang dẫn đầu La Liga, hơn đại kình địch Real Madrid 1 điểm nhiều hơn 3 điểm so với Atletico Madrid ở vị trí thứ tư.

Tin liên quan

Estevao che mờ Lamine Yamal, Chelsea thắng áp đảo Barcelona

Estevao che mờ Lamine Yamal, Chelsea thắng áp đảo Barcelona

(NLĐO) – Không ai còn nhận ra hình ảnh đoàn quân chinh phục Barcelona khi họ bị Chelsea đánh bại tả tơi ở London tại lượt trận vòng bảng thứ 5 Champions League.

Chelsea - Barcelona: Đại chiến Champions League rực lửa ở London

(NLĐO) - Chelsea và Barcelona bước vào lượt trận thứ năm Champions League rạng sáng 26-11 với cuộc đối đầu có ý nghĩa sống còn trước thềm vòng 1/8.

Barcelona thắng tưng bừng ngày trở lại Nou Camp

(NLĐO) - Sân Nou Camp chào đón cổ động viên Barcelona trở lại sau 909 ngày đại tu, nâng cấp và "La Blaugrana" chào sân mới bằng chiến thắng 4-0 trước Bilbao.

La Liga HLV Hansi Flick Ronald Araujo Joan laporta Marc Cucurella Chelsea 3-0 Barcelona
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo