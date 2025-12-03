HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Barcelona ngược dòng hạ Atlético, vững ngôi đầu La Liga

Đông Linh (theo barcelonafc)

(NLĐO) - Ở trận đấu sớm vòng 19, Barcelona khẳng định sức mạnh khi đánh bại Atletico Madrid 3-1 tại sân Nou Camp, gia tăng cách biệt điểm số ở ngôi đầu bảng.

Phải ra sân sớm để chuẩn bị cho các cuộc so tài sắp tới trong tháng 12, Barcelona cho thấy tầm vóc của nhà vô địch khi đánh bại đối thủ khó chịu Atletico Madrid, chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại tại La Liga của đội bóng áo sọc trắng - đỏ thủ đô.

Barcelona ngược dòng hạ Atlético, vững ngôi đầu LaLiga - Ảnh 1.

Raphinha đang trên đường tìm lại bản năng "sát thủ"

Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, liên tục tổ chức những pha tấn công "ăn miếng trả miếng" ngay trong những phút đầu trận. Raphinha sớm có cơ hội nhưng anh lại dứt điểm vọt xà, trong khi Atlético tỏ ra sắc sảo hơn ở các pha lên bóng nhanh với sự năng nổ của Álex Baena - cầu thủ hoạt động rộng và thường xuyên xâm nhập từ tuyến hai.

Phút 23, sự chính xác của đội khách được cụ thể hóa. Baena băng lên đầy thông minh từ giữa sân, đón đường chọc khe và dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số cho Atlético. Bị dẫn bàn, Barcelona dâng cao đội hình, gây sức ép dữ dội lên hàng thủ 5 người của đối phương. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 32 khi Raphinha tận dụng khoảng trống hiếm hoi, vượt qua thủ môn Jan Oblak trước khi đưa bóng vào lưới trống, cân bằng tỉ số 1-1.

Barcelona ngược dòng hạ Atlético, vững ngôi đầu LaLiga - Ảnh 2.

Raphinha san bằng tỉ số 1-1 cho Barcelona

Thế trận sau đó hoàn toàn nghiêng về Barcelona. Phút 36, Dani Olmo bị Pablo Barrios kéo ngã trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Robert Lewandowski lại thực hiện không thành công khi sút bóng vọt xà. Tiền đạo người Ba Lan tiếp tục kém duyên với pha đánh đầu cận thành sau đó, bị thủ thành Oblak xuất sắc cản phá ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục duy trì sức ép. Dẫu vậy, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Atlético với pha lốp bóng của Julián Álvarez nhưng không thắng được thủ môn Joan García.

Sau đó, Raphinha, Giuliano Simeone rồi Lewandowski liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Barcelona ngược dòng hạ Atlético, vững ngôi đầu LaLiga - Ảnh 3.

Dani Olmo giúp Barcelona vượt lên dẫn bàn

Khoảnh khắc định đoạt đến ở phút 68. Baena gặp chấn thương buộc phải rời sân và chỉ ít phút sau, Dani Olmo thoát sự kèm cặp, dứt điểm chân trái hiểm hóc, đưa Barcelona vượt lên dẫn 2-1. Tiền vệ người Tây Ban Nha sau đó cũng phải rời sân do chấn thương, nhường chỗ cho Ferran Torres.

Barcelona ngược dòng hạ Atlético, vững ngôi đầu LaLiga - Ảnh 4.

Lamine Yamal quá kém duyên để tìm kiếm bàn thắng trận này

Có lợi thế dẫn bàn, Barcelona càng dễ đá hơn khi kiểm soát bóng vượt trội và liên tiếp tạo thêm cơ hội. Atletico Madrid suýt gỡ hòa khi Thiago Almada sút trượt khung thành trong tình huống chỉ còn anh và khung thành Barcelona bỏ trống. Những phút cuối diễn ra với tốc độ nghẹt thở. Đến phút bù giờ cuối cùng, Ferran Torres ấn định chiến thắng quan trọng cho Barcelona với pha dứt điểm lạnh lùng nâng tỉ số lên 3-1.

Barcelona ngược dòng hạ Atlético, vững ngôi đầu LaLiga - Ảnh 5.

Ferran Torres ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona

Kết quả tích cực trước Atletico Madrid giúp Barcelona duy trì phong độ ấn tượng khi chỉ thua 1 trong 10 lần chạm trán gần nhất trước "La Rojiblancos" (thắng 8, hòa 1), đồng thời tiếp tục thể hiện sự thống trị trên sân nhà ở La Liga với 14 chiến thắng sau 20 lần tiếp đón đối thủ này.

Sao Barcelona được cho nghỉ "vô thời hạn" sau khi nhận thẻ đỏ

Sao Barcelona được cho nghỉ "vô thời hạn" sau khi nhận thẻ đỏ

(NLĐO) - Trung vệ đội trưởng Ronald Araujo của Barcelona phải nghỉ đấu vô thời hạn sau màn trình diễn tệ hại ở trận gặp Chelsea tại Champions League.

Estevao che mờ Lamine Yamal, Chelsea thắng áp đảo Barcelona

(NLĐO) – Không ai còn nhận ra hình ảnh đoàn quân chinh phục Barcelona khi họ bị Chelsea đánh bại tả tơi ở London tại lượt trận vòng bảng thứ 5 Champions League.

Haaland chạm tay kỷ lục, Man City thắng nghẹt thở Fulham

(NLĐO) – Man City suýt phải trả giá vì "công làm thủ phá" trong chiến thắng nghẹt thở 5-4 trên sân của Fulham với một kỷ lục ghi bàn của Erling Haaland.

