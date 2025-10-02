HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

VCK U23 châu Á 2026: Tuyển Việt Nam sớm đụng độ chủ nhà Ả Rập Saudi

Tường Phước

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm Vòng chung kết giải U23 châu Á 2026 hôm 2-10, đưa tuyển Việt Nam lọt vào bảng A cùng chủ nhà Ả Rập Saudi, Jordan và Kyrgyzstan

Chiều 2-10 tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã diễn ra Lễ bốc thăm Vòng chung kết giải U23 châu Á 2026, qua đó xác định hành trình của 16 đội tuyển góp mặt tại giải đấu danh giá này.

VCK U23 châu Á 2026: Tuyển Việt Nam sớm đụng độ đội chủ nhà Ả Rập Saudi - Ảnh 1.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Ả Rập Saudi – nhà vô địch năm 2022, Jordan và Kyrgyzstan. Đây là bảng đấu giàu tính cạnh tranh khi có sự hiện diện của một ứng cử viên vô địch, một đối thủ có lối chơi khó lường và một tân binh (Kyrgyzstan) khát khao thể hiện.

Ở các bảng đấu khác, đương kim vô địch Nhật Bản góp mặt ở bảng B cùng Qatar, UAE và Syria. Bảng C chứng kiến sự hiện diện của Uzbekistan (vô địch 2018), Hàn Quốc (vô địch 2020), Iran và Lebanon (lần đầu tham dự). Trong khi đó, Iraq (vô địch 2013) sẽ đối đầu với Australia, Thái Lan và Trung Quốc tại bảng D.

VCK U23 châu Á 2026: Tuyển Việt Nam sớm đụng độ đội chủ nhà Ả Rập Saudi - Ảnh 2.

VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 24-1-2026 tại Ả Rập Saudi, Với sự tham dự của 16 đội tuyển, chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt tại VCK U23 châu Á, sau khi toàn thắng cả 3 trận tại bảng C vòng loại, vượt qua Bangladesh, Singapore và Yemen để giành ngôi đầu bảng.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 4-10 tại Hà Nội, song song với đợt tập trung của Đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10-2025.

VCK U23 châu Á 2026: Tuyển Việt Nam sớm đụng độ đội chủ nhà Ả Rập Saudi - Ảnh 3.

Do HLV trưởng Kim Sang-sik đang cùng tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện của U23 Việt Nam tiếp tục được giao cho HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Đội sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7-10, trước khi sang UAE tập huấn. Tại đây, U23 Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng với U23 Qatar, diễn ra vào ngày 9 và 13-10, nhằm hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho các mục tiêu quan trọng phía trước, gồm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

