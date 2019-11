Cùng mắc căn bệnh hẹp tuyến yên, thiếu hóc môn tăng trưởng, anh Nguyễn Văn Hùng (1988, trú xã Hùng Tiến, H. Nam Đàn, Nghệ An) và chị Lê Thị Diễm My (1989, trú xã Phước An, H. Ninh Phước, Ninh Thuận) mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng thân hình chỉ như những đứa trẻ mới lên 3. Họ đã tìm đến nhau, đem lòng yêu nhau và trở thành vợ chồng. Chúng tôi đã tìm gặp cặp đôi uyên ương sau đám cưới đặc biệt làm lay động hàng triệu trái tim của họ.

Hai số phận kém may mắn

Theo lời kể của gia đình, lúc mới sinh ra, Hùng bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, khi lên 8 tuổi, Hùng học lớp 3 nhưng chiều cao, cân nặng khiêm tốn so với các bạn trong lớp. Nhận thấy dấu hiệu không bình thường này, bố mẹ đưa Hùng ra Bệnh viện Nhi Thụy Điển khám thì gia đình mới biết Hùng bị hẹp tuyến yên, thiếu hóc môn tăng trưởng.

Sau nhiều đợt điều trị và uống thuốc định kỳ nhưng thân hình của Hùng vẫn không có gì thay đổi. Thấy căn bệnh của con không thể chữa khỏi, bố mẹ Hùng quyết định đưa con về nhà và tiếp tục động viên Hùng đi học. “Mặc dù thân hình con không thể lớn lên nhưng trí não và tất cả mọi thứ vẫn phát triển bình thường. Gia đình tiếp tục động viên cháu đi học nhưng bị bạn bè trêu chọc nên Hùng thấy mặc cảm, tự ti và đòi bỏ học. Nhiều lần thuyết phục Hùng mới nghe lời tiếp tục nuôi ước mơ con chữ”, ông Nguyễn Sỹ Thường (bố Hùng) nhớ lại.

Khi lấy lại được sự tự tin, Hùng quyết tâm học hành vượt lên số phận. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh vào Đồng Nai theo học Trung cấp Tin học, nhận làm gia sư, sửa máy tính để tự mình trang trải cuộc sống, đồng thời học liên thông lên cao đẳng. Năm 2011, trong một lần về quê, cậu bé tí hon này gặp những người cùng cảnh ngộ ở Trung tâm Nghị lực sống. Được tiếp xúc, trò chuyện, chia sẻ với những tấm gương giàu nghị lực như Hiệp sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng đã nhen nhóm trong Hùng niềm tin, sự lạc quan và niềm hy vọng. Sau đó, Hùng được người anh này kiếm việc làm ở Hà Nội. Năm 2012, Hùng được nhận vào làm ở bộ phận hành chính văn phòng rồi làm giáo viên tin học của Trung tâm Nghị lực sống, làm thêm cho một công ty nước ngoài cho đến nay.

Cũng như Hùng, My chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ. My là con đầu trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ làm nông nghiệp nên cuộc sống khá khó khăn. “Thấy con bị bệnh, chúng tôi cũng phiền lòng lắm, dù đã đưa con đi chữa trị khắp nơi nhưng đều không có kết quả. Vì là con gái nên chúng tôi lại càng lo lắng hơn về tương lai và hạnh phúc sau này của con. Thương con nhưng không biết làm thế nào ngoài động viên con cố gắng học hành, phải tự trau dồi kiến thức để sau này bố mẹ già yếu có thể tự lo cho mình” – bà Đỗ Thị Điểm (1968, mẹ My) cho biết.

Cặp vợ chồng tí hon Nguyễn Văn Hùng và Lê Thị Diễm My hạnh phúc bên nhau.

Tình yêu mãnh liệt và cái kết viên mãn

Đầu năm 2016, trong một lần xem tivi, My nhìn thấy chàng trai cùng chung cảnh ngộ nên đã đem lòng cảm mến. “Nhìn thấy số điện thoại có sẵn trên màn hình, tôi lập tức lưu vào điện thoại sau đó tìm cách trò chuyện với anh Hùng qua Zalo. Đối với tôi, mỗi lần được trò chuyện với anh Hùng là mỗi lần nhận được sự quan tâm, chia sẻ và có thêm nghị lực để sống. Để gần gũi với người thương, tôi không muốn để vụt mất cơ hội này nên quyết định ra Hà Nội học nghề tại Trung tâm Nghị lực sống nơi anh Hùng đang dạy. Ban đầu anh ấy cũng “kiêu” lắm nên tìm cách lảng tránh”, chị My nhớ lại.

Thời gian đầu, anh Hùng chưa có cảm tình với My và coi My như những người bạn bình thường. Dù vậy, chị My vẫn quyết tâm không từ bỏ ý định đeo đuổi tình yêu của cuộc đời mình. Trong một lần liên hoan với những học viên trong Trung tâm, chị My uống rượu say và lấy hết can đảm gọi điện thổ lộ tình cảm với anh Hùng nhưng anh Hùng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Quyết không bỏ cuộc, chị My luôn chủ động nhắn tin, chia sẻ những vui buồn hàng ngày với anh Hùng…Cứ thế, tình cảm của hai người lớn dần rồi yêu nhau lúc nào không hay.

“Năm 2017, chúng tôi quyết định công khai tình cảm và nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, để có được ngày hôm nay thì tôi và My cũng gặp không ít trở ngại vì gia đình hai bên đều phản đối. Bố mẹ mong tôi sẽ tìm được cô gái khỏe mạnh, bình thường để cuộc sống bớt khó khăn còn gia đình My không tin con gái sẽ có được tình yêu chân chính. Tôi và My đã kiên trì thuyết phục hai bên gia đình nên dần nhận được sự đồng cảm”, anh Hùng kể.

Ngày 10-11, “cặp đôi tí hon” này đã tổ chức đám cưới tại quê nội. Đám cưới của của chú rể cao 1,20m, nặng 20kg còn cô dâu cao 1,18m, nặng 18kg đã thu hút hàng trăm người tham gia. Gia đình đã làm 70 mâm cơm để tiếp khách nhưng phải lo nhiều mâm cỗ phát sinh vì có nhiều vị khách đặc biệt đến chúc phúc. Hơn 100 bạn bè là người khuyết tật từ khắp mọi miền đất nước cũng đến chung vui cùng hai vợ chồng. Gia đình ông Sỹ đã phải mượn hội trường nhà văn hóa xóm để tổ chức đám cưới cho con trai. Cặp đôi đặc biệt này được bố trí đứng trên một chiếc ghế gỗ để tổ chức hôn lễ. Trước đó, đám cưới cũng được tổ chức rầm rộ ở quê nhà chị My và nhận được sự quan tâm của rất nhiều người và cộng đồng mạng.

Sau khi đưa cô dâu mới đi thăm hỏi người thân của gia đình chồng và đi thăm quê Bác, vợ chồng anh Hùng sẽ quay ra Hà Nội tiếp tục sống và làm việc. Hiện tại, ngoài dạy học, làm công tác quản lý ở Trung tâm, anh Hùng còn làm MC cho chương trình “Cuộc sống tươi đẹp” trên VTV4, tham gia dự án “Truyền thông thu hẹp khoảng cách”, là thành viên dàn hợp xướng đa dạng do Viện Nghiên cứu, kinh tế và môi trường (iSEE) tổ chức, tham gia các hoạt động thiện nguyện… Còn chị My vẫn tiếp tục công việc photoshop. “Dẫu cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng hai vợ chồng sẽ lạc quan, cùng nhau cố gắng. Chỉ cần yêu và thương nhau bằng tình yêu chân chính thì tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua tất cả”, anh Hùng cười lạc quan.