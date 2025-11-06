HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hãy nhớ, bạn không một mình!

Văn Cơ (TP Đà Nẵng)

Nước lũ dâng lên cuốn đi bao mồ hôi, nước mắt và phơi bày những giới hạn mong manh của con người trước thiên nhiên.

Nhưng trong những ngày hoạn nạn, ngặt nghèo ấy, với tư cách là một người trực tiếp cầm lái chiếc ghe nhỏ len lỏi giữa dòng nước xiết, tôi đã được chứng kiến một sức mạnh còn mãnh liệt hơn cả cơn thịnh nộ của đất trời. Đó là sức mạnh của tình người, của "nghĩa đồng bào" không cần văn bản, không chờ hiệu triệu.

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm mưa xối xả, tiếng gió rít gào át cả tiếng kêu cứu. Nước dâng nhanh đến ngỡ ngàng. Nhưng chỉ cần nghe một tiếng gọi thất thanh, hay một dòng tin nhắn vội vã cần giúp đỡ, những thanh niên trong xóm tôi lập tức lên đường. Họ không hỏi "đi đâu", "lợi ích gì", họ chỉ hỏi "ở đâu". Những chiếc ghe nhỏ lao đi trong đêm, bất chấp mưa gió. Đó không phải là sự liều lĩnh, đó là sự can đảm được thúc đẩy bởi một mệnh lệnh khẩn cấp nhất: mệnh lệnh cứu người.

Ngay tại xóm tôi, khi tình thế cấp bách mà không có ghe đủ lớn để di tản các gia đình, để tiếp tế nhu yếu phẩm… một lời kêu gọi cất lên. Và ngay lập tức, những tấm lòng được gom lại. Tôi đã thấy một cụ già run run đưa số tiền nhỏ đã được chắt chiu. Cụ nói: "Góp mua ghe cứu người". Số tiền ít ỏi ấy, trong khoảnh khắc đó, nặng hơn bất cứ thỏi vàng nào. Nó là sự san sẻ, là trách nhiệm chung, là minh chứng rằng khi đối mặt với hoạn nạn, chúng ta không ai là một hòn đảo đơn độc.

Và khi lũ bắt đầu rút, để lại một khung cảnh tan hoang, thì một làn sóng mạnh mẽ khác lại trào dâng. Đó là làn sóng của lòng nhân ái. Từng đoàn xe cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước nối đuôi nhau hướng về miền Trung. Họ không quản ngại đường xa, không màng mệt mỏi. Có những gian bếp dã chiến đỏ lửa suốt đêm, chỉ để kịp trao tận tay người dân từng chai nước sạch, từng thùng mì gói, và cả những suất cơm nóng hổi, nghĩa tình.

Những chai nước, thùng mì, những suất cơm nóng ấy, về vật chất, có thể chỉ là tạm thời. Nhưng giá trị tinh thần của nó là vô giá. Nó nói với những người vừa mất tất cả rằng: "Bạn không một mình. Cả nước đang ở bên bạn".

Đi qua những ngày bão lũ, tôi nhận ra, thứ tài sản quý giá nhất của dân tộc ta không phải là những công trình vĩ đại, mà chính là cái tình người rất thật, rất tự nhiên ấy. Nó là một phản xạ vô điều kiện, một mệnh lệnh từ trái tim được kích hoạt ngay khi thấy đồng bào mình gặp nạn. Mệnh lệnh ấy luôn vang lên mạnh mẽ trong lồng ngực mỗi người khi cần, nên tôi tin không một thảm họa nào có thể quật ngã được chúng ta.


Tin liên quan

Nữ công nhân òa khóc khi nhận hỗ trợ lũ lụt từ Công đoàn Đà Nẵng

Nữ công nhân òa khóc khi nhận hỗ trợ lũ lụt từ Công đoàn Đà Nẵng

(NLĐO) – Liên đoàn Lao động Đà Nẵng hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi đoàn viên thiệt hại tài sản do mưa lũ, đây là sự động viên kịp thời cho họ trong giai đoạn này.

Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ cho 4 gia đình có người bị chết cùng 1 gia đình gặp khó khăn do lũ gây ra.

VIDEO: Trao 200 triệu đồng bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ người dân bị lũ lụt

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ để hỗ trợ cho 6 hộ gia đình khó khăn ở Thái Nguyên bị sập hoặc hư hỏng nhà do lũ lụt.

lũ lụt cứu người miền Trung giúp đỡ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo