Thời sự

HĐND tỉnh Lâm Đồng bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Trường Nguyên

(NLĐO) - Ông Lưu Văn Trung được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mười được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 30-3, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, thông qua các nội dung theo thẩm quyền.

Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bầu ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với số phiếu 85/85 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.

Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Ông Lưu Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các Phó chủ tịch HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu gồm: ông K'Mák, ông Tiêu Hồng Phúc, ông Y Quang Bkrông, bà Nguyễn Thị Thuận Bích, bà Mai Thị Xuân Trung, ông Đa Cát Vinh. Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh đều có số phiếu 85/85 phiếu đồng ý, tỉ lệ 100%.

Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3.

Ông Y thanh Hà Niê Kđăm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

     26/03/2026 00:14

Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu gồm: bà Mai Thị Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Pháp chế; ông Đa Cát Vinh, Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Văn hóa – Xã hội; bà Phạm Thị Tường Vân, Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách. 

HĐND tỉnh cũng thống nhất thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 4.

Đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lưu Văn Trung (sinh ngày 16-6-1974, quê tỉnh Hưng Yên), trình độ cao cấp lý luận chính trị, kỹ sư quản lý đất đai, thạc sĩ nông nghiệp.

Ông từng đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông sáp nhập, từ tháng 7-2025, ông Lưu Văn Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lưu Văn Trung được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ tháng 11-2025 đến nay, ông Lưu Văn Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Hồ Văn Mười tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Kỳ họp này, các Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 5.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu 85/85 phiếu đồng ý, tỉ lệ 100%.

Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 6.

Các Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được bầu gồm: ông Lê Trọng Yên, ông Võ Ngọc Hiệp, ông Nguyễn Hồng Hải, ông Nguyễn Minh, ông Nguyễn Ngọc Phúc và ông Đinh Văn Tuấn.

Ông Hồ Văn Mười sinh ngày 10-8-1969, quê ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân, Cử nhân kinh tế, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2012 đến năm 2019, ông Mười là Phó cục trưởng Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (thuộc Bộ Công an).

Từ tháng 12-2019 đến tháng 6-2021, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Từ tháng 7-2021 đến tháng 7-2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Ngày 24-6-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg, chỉ định ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện tượng hiếm: 4 con cá mái chèo dạt vào bờ biển tỉnh Lâm Đồng trong vài ngày

(NLĐO) - Chỉ trong thời gian ngắn, bờ biển tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận 4 cá thể cá mái chèo – loài sống ở tầng nước sâu hiếm khi xuất hiện gần bờ

