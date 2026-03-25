Thanh tra Lâm Đồng đề nghị công an phối hợp kiểm tra dự án làng biệt thự Vườn Hồng

Ngày 25-3, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có công văn đề nghị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp kiểm tra, xác minh việc quản lý, sử dụng đất tại dự án Làng biệt thự Vườn Hồng ở số 62 Đống Đa.



Một công trình lớn trong dự án tạm ngừng thi công nhiều năm qua.

Theo Thanh tra tỉnh, đơn vị đang thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các doanh nghiệp, trong đó có thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê.

Công ty này đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án Làng biệt thự Vườn Hồng. Đây là khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái dạng căn hộ cao cấp và khách sạn tại địa chỉ số 62 đường Đống Đa.

Quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê (địa chỉ tại TPHCM) và Chi nhánh Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê (địa chỉ tại số 62 Đống Đa) để phối hợp với Đoàn Thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu, làm việc và kiểm tra thực địa tại dự án.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê và Chi nhánh Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê vắng mặt không có lý do, không cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, không phối hợp tạo điều kiện để kiểm tra thực địa dự án phục vụ công tác thanh tra.

Do vậy, để có đủ cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh đề nghị Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt cử cán bộ phối hợp với Thanh tra tỉnh để kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến Chi nhánh Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê và hiện trạng đất đai tại địa chỉ số 62 Đống Đa.