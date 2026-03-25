Thời sự Xã hội

Thanh tra Lâm Đồng đề nghị công an phối hợp kiểm tra dự án làng biệt thự Vườn Hồng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nhiều lần có văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án Làng biệt thự Vườn Hồng làm việc với đoàn thanh tra nhưng bất thành.

Ngày 25-3, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có công văn đề nghị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp kiểm tra, xác minh việc quản lý, sử dụng đất tại dự án Làng biệt thự Vườn Hồng ở số 62 Đống Đa.

Một công trình lớn trong dự án tạm ngừng thi công nhiều năm qua.

Theo Thanh tra tỉnh, đơn vị đang thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các doanh nghiệp, trong đó có thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê. 

Công ty này đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án Làng biệt thự Vườn Hồng. Đây là khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái dạng căn hộ cao cấp và khách sạn tại địa chỉ số 62 đường Đống Đa.

Quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê (địa chỉ tại TPHCM) và Chi nhánh Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê (địa chỉ tại số 62 Đống Đa) để phối hợp với Đoàn Thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu, làm việc và kiểm tra thực địa tại dự án.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê và Chi nhánh Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê vắng mặt không có lý do, không cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, không phối hợp tạo điều kiện để kiểm tra thực địa dự án phục vụ công tác thanh tra.

Do vậy, để có đủ cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh đề nghị Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt cử cán bộ phối hợp với Thanh tra tỉnh để kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến Chi nhánh Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê và hiện trạng đất đai tại địa chỉ số 62 Đống Đa.

Dự án làng biệt thự Vườn Hồng – Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái dạng căn hộ cao cấp và khách sạn có diện tích gần 5,8 ha tại địa chỉ số 62 đường Đống Đa. Ban đầu dự án có tổng vốn đầu tư hơn 115 tỉ đồng, đến năm 2022 thì chủ đầu tư đề nghị tăng tổng mức đầu tư lên hơn 200 tỉ đồng

Làm rõ trách nhiệm cho thuê ki-ốt ở chợ Đà Lạt

Làm rõ trách nhiệm cho thuê ki-ốt ở chợ Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và chấn chỉnh toàn diện việc cho thuê ki-ốt ở chợ Đà Lạt

Đà Lạt phân luồng giao thông trung tâm, mở thêm nhiều bãi đậu xe

(NLĐO) - Dự báo lượng phương tiện đường bộ vào trung tâm Đà Lạt sẽ tăng sau khi sân bay quốc tế Liên Khương tạm dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp.

Ga Đà Lạt tăng trải nghiệm cho khách tham quan

(NLĐO) - Nhân dịp 8-3, Ga Đà Lạt tổ chức chương trình âm nhạc và triển khai vé tham quan kèm voucher dịch vụ từ ngày 7-3.

