HĐND TP Hà Nội bầu nhân sự lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ mới

Sáng nay 28-3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất.



Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 -2026

Trước giờ khai mạc, Ủy ban Bầu cử thành phố đã trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND thành phố khóa XVII. TP Hà Nội có 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố tại kỳ bầu cử vừa qua.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND khóa XVII và xác nhận tư cách đại biểu.

Tiếp đó, HĐND thành phố cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND; bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, HĐND thành phố cũng sẽ bầu Hội thẩm nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 và nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua. Những ý kiến này là cơ sở quan trọng để HĐND và UBND thành phố xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Buổi chiều, HĐND thành phố sẽ tập trung xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, tạo nền tảng chiến lược cho sự phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, kế hoạch tài chính và đầu tư công trung hạn...

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng sẽ thông qua một số nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách tài chính, chế độ hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và quy định về tổ chức hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ mới.