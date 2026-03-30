Thời sự Chính trị

Mỗi nghị quyết do HĐND TPHCM ban hành phải đúng, trúng, bám sát thực tiễn

PHAN ANH - LÊ VĨNH. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Đó là một trong những yêu cầu của TPHCM dành cho HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng 30-3, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh nhiệm kỳ mới bắt đầu trong bối cảnh Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao. 

Khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh thực tiễn đang đặt ra cho TPHCM những yêu cầu rất rõ ràng. Theo đó, Thành phố phải tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hệ thống đường sắt đô thị, các không gian phát triển mới gắn với giao thông công cộng, hạ tầng số, logistics và liên kết vùng.

Mỗi nghị quyết ban hành phải đúng, trúng, bám sát thực tiễN - Ảnh 1.

Thường trực HĐND TPHCM ra mắt

TPHCM phải phát huy tốt hơn các động lực tăng trưởng mới từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Trung tâm Tài chính Quốc tế; đồng thời chăm lo tốt hơn an sinh xã hội, y tế, giáo dục, nhà ở, môi trường sống, chỉnh trang đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

"Đó là những nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển nhanh và bền vững của TPHCM" - ông Võ Văn Minh phát biểu. 

Mỗi nghị quyết ban hành phải đúng, trúng, bám sát thực tiễN - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh phát biểu bế mạc hội nghị

Trong bối cảnh đó, HĐND TPHCM phải tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; là nơi quyết định những vấn đề quan trọng của Thành phố và là thiết chế giám sát hiệu quả đối với mọi hoạt động của bộ máy chính quyền. 

Mỗi nghị quyết ban hành phải đúng, trúng, kịp thời, khả thi, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng chính đáng của cử tri. 

Hoạt động giám sát phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, theo đến cùng việc thực hiện; coi kết quả và tác động thực chất là thước đo. 

Hơn hết, HĐND Thành phố phải đồng hành với UBND Thành phố trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

Theo đó, đồng hành trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng, không buông lỏng giám sát; cùng nhau tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình trong toàn bộ hệ thống hành chính.

Triển khai ngay những nhiệm vụ cấp bách

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND Thành phố khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nền nếp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các cơ quan liên quan.

Mỗi nghị quyết ban hành phải đúng, trúng, bám sát thực tiễN - Ảnh 3.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu

Tiếp tục đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, sâu sát thực tế, gắn bó chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng quyết định chính sách và hiệu quả giám sát.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, lời hứa và cam kết; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ảnh hưởng niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Mỗi nghị quyết ban hành phải đúng, trúng, bám sát thực tiễN - Ảnh 4.

Tập thể UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt kỳ họp

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND Thành phố và các sở, ngành, địa phương khẩn trương phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ cấp bách, những công việc có thể làm được ngay, không để chậm trễ kéo dài. 

Tư duy điều hành phải tiếp tục đổi mới theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; lấy chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và bền vững làm động lực; lấy kỷ cương, trách nhiệm, hành động, hiệu quả làm phương châm xuyên suốt.

Ông Võ Văn Minh đề nghị mỗi đại biểu phải luôn khắc ghi những điều đã cam kết với cử tri; sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; phải thật sự là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền, giữa yêu cầu của thực tiễn với quyết sách của Thành phố, góp phần để mọi chủ trương, nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống, mang lại kết quả cụ thể và thiết thực cho nhân dân.

Lãnh đạo chủ chốt HĐND TPHCM khóa mới ra mắt

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

(NLĐO) - Thường trực HĐND gồm 9 thành viên. Trong đó, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

(NLĐO) - Các đại biểu đã thống nhất bầu ông Ngô Chí Cường – Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

Vĩnh Long bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

(NLĐO) – HĐND tỉnh Vĩnh Long khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu các chức danh chủ chốt như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh.

TPHCM Nghị quyết HĐND thực tế
