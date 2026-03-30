Lãnh đạo chủ chốt HĐND TPHCM khóa mới ra mắt

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng 30-3, Thường trực HĐND thành phố đã ra mắt.

Theo đó, Thường trực HĐND gồm 9 thành viên. Trong đó, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Các Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Thường trực HĐND TPHCM còn có Trưởng các Ban của HĐND TP, gồm: ông Nguyễn Công Danh, Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế; ông Hoàng Tùng, Trưởng Ban Đô thị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Văn Minh đã thay mặt Thường trực HĐND TPHCM trân trọng cảm ơn lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND Thành phố đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND TPHCM khóa XI. Đây là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM.

Thường trực HĐND TPHCM trân trọng nhận nhiệm vụ, hứa sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực để hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao.

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh TPHCM bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều thời cơ mới, yêu cầu mới và khát vọng phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ của khu vực.

Để góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu đó, HĐND TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động thực chất, hiệu quả, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng, niềm tin của cử tri và Nhân dân Thành phố.

Ông Võ Văn Minh cho biết Thường trực HĐND TPHCM cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của HĐND Thành phố theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp để mỗi quyết sách ban hành đều đúng, trúng, kịp thời và đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác giám sát, lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm, cấp thiết, những nội dung cử tri quan tâm; tăng cường theo dõi, đôn đốc, tái giám sát, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, rõ kết quả, rõ chuyển biến.

Phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu HĐND TPHCM, tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe, đối thoại và kịp thời phản ánh tiếng nói của Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để hoạt động của HĐND Thành phố ngày càng công khai, minh bạch, gần dân và hiệu quả hơn.

Giữ vững đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng hành trách nhiệm với UBND TPHCM trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và HĐND Thành phố, nhất là các Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TPHCM. Đồng thời phối hợp hiệu quả với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tạo sức mạnh tổng hợp cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Võ Văn Minh cho biết trên cương vị Chủ tịch HĐND TPHCM, ông ý thức sâu sắc rằng sự tín nhiệm hôm nay là động lực cũng là lời nhắc nhở thường xuyên về trách nhiệm phải cống hiến nhiều hơn, hành động quyết liệt hơn để xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM.

Không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh công tác, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, cùng tập thể Thường trực HĐND TPHCM giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hành động vì lợi ích chung của Thành phố, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của Nhân dân.