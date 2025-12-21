“HDPE thì ngon luôn” là gì mà phủ sóng trên mạng xã hội?

Những ngày gần đây, cụm từ "làm HDPE ngon lắm" hay "làm HDPE thì ngon luôn" bất ngờ phủ sóng trên mạng xã hội, khiến không ít người tò mò về ý nghĩa thực sự của cụm từ này cũng như nguồn gốc của câu nói.

Theo tìm hiểu, trào lưu "HDPE thì ngon luôn" bắt nguồn từ một video lan truyền trên nền tảng TikTok. Cụm từ này xuất phát từ đoạn chia sẻ của một người đàn ông trung niên nói về kinh nghiệm khởi nghiệp.





Câu nói "HDPE là ngon luôn" phủ sóng trên mạng xã hội

Trong video đăng tải trên trang cá nhân, TikToker Nguyễn Văn Hiến (sở hữu khoảng 332.000 người theo dõi) chia sẻ về việc kinh doanh trong lĩnh vực hạt nhựa. Khi được một người hỏi: "Chú ơi, làm HDPE có lãi không?", ông trả lời đầy tự tin: "Làm HDPE là ngon luôn".

Câu trả lời mang tính đời thường này được hiểu theo nghĩa "làm ăn có lời, đáng đầu tư". Chính sự ngắn gọn, chắc nịch và có phần hài hước ấy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Clip được cắt lại, chia sẻ rộng rãi rồi phát triển thành một trend trên TikTok cũng như nhiều nền tảng mạng xã hội khác.

Vậy HDPE là gì?

HDPE là viết tắt của High-Density Polyethylene, tức nhựa polyethylene mật độ cao. Đây là một loại nhựa nhiệt dẻo rất phổ biến trong đời sống và công nghiệp, thuộc nhóm nhựa có ký hiệu tái chế số 2.

HDPE là viết tắt của High-Density Polyethylene

HDPE được biết đến với nhiều đặc tính nổi bật như độ bền cao, khó nứt vỡ; khả năng chịu va đập và chịu hóa chất tốt; không thấm nước, chống ăn mòn; chịu nhiệt ở mức vừa phải; an toàn với thực phẩm khi đạt tiêu chuẩn; dễ tái chế và có giá thành hợp lý. Chính vì vậy, trong giới kỹ thuật, HDPE thường được nhận xét là loại vật liệu "xài rất ngon".





Các TikToker nhanh chóng bắt trend "HDPE là ngon luôn"

Trong thực tế, HDPE được sử dụng rộng rãi để sản xuất ống nhựa, ống dẫn nước, ống công nghiệp; chai lọ, can, thùng chứa; bao bì và nhiều loại đồ gia dụng khác.

Sau khi lan truyền mạnh mẽ, câu nói "HDPE thì ngon luôn" dần được cộng đồng mạng sử dụng như một cách trả lời hài hước nhưng dứt khoát trong nhiều tình huống khác nhau, từ đầu tư, kinh doanh cho đến các câu chuyện đời thường.