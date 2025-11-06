Tiktoker "Chú Khôi nhân sự" sẽ xuất hiện tại Joblink 2025

Sáng 9-11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, Tiktoker "Chú Khôi nhân sự" – gương mặt quen thuộc trong cộng đồng người trẻ tìm việc làm – sẽ trực tiếp dẫn chương trình livestream "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng – Joblink 2025" do Báo Người Lao Động phối hợp cùng TikTok Việt Nam tổ chức.

Phiên livestream sẽ diễn ra từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30 trên các kênh TikTok Báo Người Lao Động, TikTok Chú Khôi nhân sự và TikTok Career Zone, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, chân thực của ngày hội việc làm lớn nhất năm 2025.

Cầu nối giữa người trẻ và doanh nghiệp

Với phong cách gần gũi, hóm hỉnh và kiến thức thực tế trong lĩnh vực nhân sự, Chú Khôi sẽ dẫn dắt người xem tham quan hàng chục gian hàng của doanh nghiệp, trường học và đơn vị đào tạo nghề. Livestream không chỉ mang đến cái nhìn trực tiếp về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp mà còn giúp người xem nắm bắt cơ hội việc làm, học nghề và khởi nghiệp ngay trên sóng TikTok.

Với sự dẫn dắt của Tiktoker "Chú Khôi nhân sự", Joblink 2025 hứa hẹn mang đến một buổi sáng vừa sôi động, vừa ý nghĩa – nơi người trẻ có thể "xem – hiểu – ứng tuyển ngay" chỉ qua một livestream

Trong suốt 90 phút, Tiktoker này sẽ phỏng vấn nhanh đại diện các thương hiệu lớn như UOB, HDBank, VietBank, FE Credit, Pharmacity, Masan, Nescafe, Phương Trang, AP Saigon Petro, Gain Lucky, BOSSVN, MEBI FARM... để giới thiệu những vị trí tuyển dụng hấp dẫn, chính sách phúc lợi và môi trường làm việc năng động.

Không chỉ dừng ở khối doanh nghiệp, Chú Khôi còn kết nối trực tiếp với các trường cao đẳng, đại học, trung tâm đào tạo nghề như CĐ Lý Tự Trọng, ĐH Mở TP HCM, TC Việt Giao, Nam Việt Education Group, Weset English, Eduwing..., chia sẻ xu hướng "học – thực tập – làm việc 3 trong 1" đang được giới trẻ quan tâm.

Cơ hội vươn ra thế giới

Livestream cũng dành thời lượng cho nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và hợp tác quốc tế, như Esuhai Group hay Sài Gòn Thiên Vương, giúp người xem hiểu rõ hơn về cơ hội việc làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu – những thị trường đang có nhu cầu cao về nhân lực Việt Nam.

Cuối chương trình, đại diện Báo Người Lao Động và nền tảng Việc Làm Tốt sẽ chia sẻ ý nghĩa của Joblink 2025 – sự kiện nhằm kết nối trực tiếp người tìm việc và nhà tuyển dụng, đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong thời đại số.

