Thời sự

Hé lộ bất ngờ từ người sở hữu "vua cua" Cà Mau

Tin-ảnh-clip: Vân Du

(NLĐO) – "Vua cua" Cà Mau được mua từ một hộ nuôi tôm ven biển của tỉnh này trước thời điểm kết thúc nhận cua dự thi vài giờ

Ngày 23-11, ông Dư Thái Bình (ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho biết đang liên hệ tặng "vua cua" Cà Mau vừa được xác lập cho Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam sông Hậu để làm tiêu bản. Con cua biển này được ông Bình mua từ một hộ nuôi tôm ven biển tỉnh Cà Mau.

Hé lộ giá người sở hữu mua "vua cua" Cà Mau - Ảnh 1.

Ông Dư Thái Bình và "vua cua" Cà Mau

"Tôi rất vui và hạnh phúc vì đã 2 lần đoạt giải "vua cua" Cà Mau. Con cua đoạt giải nhất cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau được tôi mua với giá 7,5 triệu đồng trước thời điểm kết thúc tiếp nhận cua người dân dự thi chỉ vài giờ" – ông Bình tiết lộ.

CLIP: "Vua cua" Cà Mau được ông Bình mua lại từ người dân với giá 7,5 triệu đồng

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã tổ chức cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau. Đây là một trong những hoạt động của Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025, diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Tối 22-11, ban tổ chức đã trao giải nhất cuộc thi cho ông Dư Thái Bình, người sở hữu con cua lớn nhất với trọng lượng là 1,820 kg. "Vua cua" đoạt giải tại cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Năm 2022, Cà Mau đã tổ chức cuộc thi "cua Cà Mau lớn nhất" trong khuôn khổ "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I". Sau đó, ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng cho người sở hữu con cua lớn nhất Cà Mau với trọng lượng 1,452 kg là ông Dư Thái Bình.

