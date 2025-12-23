Hé lộ công việc của 77 người vừa trở về từ Campuchia

Ngày 23-12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an 24 tỉnh, thành phố cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài hoàn tất việc bàn giao 77 công dân cho công an các địa phương sau khi những người này vừa trở về từ Campuchia.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh xử phạt 31 người xuất cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập hồ sơ xử phạt 122 triệu đồng đối với 31 cá nhân về hành vi xuất cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 19-12, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 77 công dân (gồm 43 nam, 34 nữ) do phía Campuchia trao trả.

Khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra và lấy lời khai, các công dân này khai nhận đã thông qua mạng xã hội tìm việc làm, sau đó được giới thiệu có người đưa sang bên kia biên giới.

Trong số này, có người tự nguyện xuất cảnh hợp pháp, có người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Sau đó, họ làm phục vụ, tiếp viên tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, siêu thị… ở Campuchia.

Ngoài ra, một số trường hợp đã làm việc trong các casino hoặc công việc liên quan ứng dụng tình cảm, đầu tư chứng khoán… ở các công ty lừa đảo tại Campuchia.