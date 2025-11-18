Hé lộ hoạt động của Prince Group tại Nhật Bản

Theo lời khai của những người liên quan và các tài liệu được công bố hôm 16-11, mặc dù các công ty này liệt kê hoạt động kinh doanh là mua bán bất động sản và các hoạt động tương tự nhưng chúng có thể đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các hoạt động tội phạm.

Các công ty liên kết tại Nhật Bản bao gồm công ty tư vấn Prince Japan, được thành lập năm 2023 tại khu Shibuya, Tokyo và công ty bất động sản Canopy Sands Development Japan, được thành lập năm 2024 tại Chiyoda, Tokyo.

Vào tháng 6-2023, khi nộp đơn xin gia nhập một hiệp hội được thành lập tại Nhật Bản, Prince Japan đã cho biết trong email rằng họ là công ty con của Tập đoàn Prince Holding.

Một tòa nhà ở Phnom Penh được Tập đoàn Prince Holding sử dụng làm trụ sở chính. Ảnh: Kyodo

Những phát hiện mới cho thấy rằng Prince Group, tập đoàn bị Bộ Tài chính Mỹ xem là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á, cũng đã tiến hành các hoạt động tại Nhật Bản.

Theo truyền thông nước ngoài, các công ty con địa phương thuộc tập đoàn xuyên quốc gia này tại Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng có liên quan đến việc mua bán bất động sản và các tài khoản ngân hàng chứa số tiền lớn.

Trong vài năm qua, thiệt hại do gian lận trực tuyến và các tội phạm liên quan đã lên tới 16,6 tỉ USD tại Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, một sinh viên đại học Hàn Quốc được tìm thấy đã thiệt mạng tại Campuchia vào mùa hè sau khi bị đánh đập và tra tấn, theo báo cáo khám nghiệm tử thi do chính quyền Hàn Quốc công bố vào cuối tuần qua.

Báo cáo pháp y mới nhất từ Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc (NFS), được Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Gyeongbuk chia sẻ vào ngày 16-11, kết luận rằng nạn nhân 22 tuổi đã chết vì sốc chấn thương.

Dấu vết thương tích rõ ràng cho thấy đã bị bạo hành thể xác trong thời gian kéo dài. Lực lượng chức năng không tìm thấy ma túy trong cơ thể nạn nhân, trái ngược với những nghi ngờ trước đó rằng có liên quan ma túy.

Nạn nhân họ Park này thiệt mạng trong một chiếc ô tô gần núi Bokor ở tỉnh Kampot, Campuchia vào ngày 8-8, gần 3 tuần sau khi rời Hàn Quốc để đi dự một triển lãm ngắn ngày.

NFS báo cáo không có bằng chứng nào về việc đâm chém, lấy nội tạng hoặc cắt xẻo, trái ngược với những tin đồn lan truyền trên truyền thông Hàn Quốc về khả năng buôn bán nội tạng. 3 công dân Trung Quốc đã bị truy tố tại Campuchia vì bị cáo buộc có liên quan.

Họ đã bị bắt vào ngày 10-10 nhưng hai nghi phạm chính vẫn đang lẩn trốn. Các nhà điều tra Hàn Quốc cho biết nỗ lực xác định vị trí và bắt giữ những nghi phạm còn lại vẫn đang được tiến hành.

Theo cảnh sát Hàn Quốc, 330 vụ bắt cóc ở nước ngoài đã được ghi nhận trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng so với 220 vụ trong cả năm 2024.