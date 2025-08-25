HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hé lộ khắc tinh của cao huyết áp: Dễ tìm trong bếp Việt

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Đại học Exeter (Anh) đã chỉ ra một loại củ có "tính năng kép" đối với người bị cao huyết áp.

Viết trên tạp chí y học Free Radical Biology and Medicine, các nhà nghiên cứu Đại học Exeter cho biết củ dền không chỉ cung cấp nitrat mà còn ức chế một số vi khuẩn có hại trong miệng. Cả hai tác động này đều giúp giảm huyết áp hiệu quả.

Hé lộ khắc tinh của cao huyết áp: Dễ tìm trong bếp Việt - Ảnh 1.

Củ dền là một trong những thực phẩm giàu nitrat nhất, tốt cho người bị cao huyết áp - Minh họa AI: Thu Anh

Nitrat đóng vai trò thiết yếu trong cơ thể và thường xuyên được bổ sung qua rau củ như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Hợp chất này đóng vai trò như nguyên liệu để tạo ra oxit nitric, thứ có tác dụng làm thư giãn và mở rộng mạch máu, cải thiện lưu thông máu, điều hòa huyết áp.

Củ dền là một trong những loại thực phẩm giàu nitrat nhất và phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, do vậy trở thành mục tiêu của các nghiên cứu liên quan đến bệnh cao huyết áp.

Nghiên cứu mới cho thấy loại củ này không chỉ cung cấp nitrat đơn thuần, theo SciTech Daily.

Các tình nguyện viên lớn tuổi - nhóm tuổi mà mức huyết áp thường tăng cao, khó kiểm soát, dễ mắc bệnh cao huyết áp - đã được yêu cầu uống nước ép củ dền cô đặc 2 lần mỗi ngày trong 2 tuần.

Kết quả cho thấy họ đã giảm được huyết áp một cách tích cực. Không chỉ vậy, nước ép củ dền đã ức chế một số vi khuẩn có hại trong miệng, giúp khôi phục sự cân bằng lành mạnh hơn.

Hệ vi sinh vật trong miệng khỏe mạnh hơn giúp cơ thể chuyển hóa nitrat trong thực phẩm thành oxit nitric hiệu quả hơn, tức bạn được hưởng lợi nhiều hơn từ thực phẩm giàu nitrat.

Do vậy, có thể nói củ dền đem lại lợi ích kép cho bệnh nhân cao huyết áp hay những người có mức huyết áp thiếu ổn định.

Theo GS Anni Vanhatalo, tác giả chính, người cao tuổi thường sản xuất ít oxit nitric hơn so với người trẻ, khi nạp vào cùng một lượng nitrat từ thực phẩm. Vì vậy, phát hiện này đặc biệt có lợi với họ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tăng cường các thực phẩm giàu nitrat khác như cải bó xôi, cải arugula, thì là, cần tây, cải xoăn....

