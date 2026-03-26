Hé lộ lý do khiến cổ phiếu Novaland tăng trần thời gian qua

Từ mức lỗ hơn 4.394 tỉ đồng năm 2024, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) đã ghi nhận sự đảo chiều bất ngờ khi báo lãi gần 1.900 tỉ đồng trong năm 2025.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Novaland ghi nhận doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 6.966 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.861 tỉ đồng, tăng nhẹ so với số liệu tự lập trước đó.

Động lực chính giúp doanh nghiệp "quay đầu" là việc hoàn nhập các khoản đã trích lập liên quan đến tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và chi phí phạt chậm nộp thuế, với tổng giá trị lên tới 7.939 tỉ đồng.

Đáng chú ý, dự án LakeView City tại TPHCM đóng góp khoản hoàn nhập dự phòng hơn 1.014 tỉ đồng, sau khi phương án giá đất được điều chỉnh theo thời điểm tháng 11-2008 thay vì tháng 4-2017 như trước đây. Dù vậy, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp vẫn giảm 1.715 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Dự án Lakeview City của Novaland

Về tình hình tài chính, đơn vị kiểm toán có lưu ý liên quan đến giả định hoạt động liên tục. Tuy nhiên, Novaland cho biết vẫn duy trì hoạt động ổn định và đạt tiến triển trong quá trình tái cấu trúc.

Doanh nghiệp đã đạt thỏa thuận ban đầu với các chủ nợ và trái chủ cho tổng dư nợ 12.761 tỉ đồng, đồng thời nhận được cam kết hỗ trợ từ các cổ đông lớn để đảm bảo khả năng thanh toán trong ít nhất 12 tháng tới.

Song song đó, kế hoạch thanh lý tài sản trị giá hơn 18.500 tỉ đồng đang được triển khai. Doanh nghiệp đã hoàn tất bán một tài sản thu về 2.441 tỉ đồng, ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng 4 tài sản trị giá gần 3.931 tỉ đồng và đang hoàn tất thủ tục chuyển nhượng thêm nhiều tài sản khác.

Về nguồn vốn, các ngân hàng đã phê duyệt hạn mức tín dụng gần 19.700 tỉ đồng cho Novaland, trong đó hơn 6.000 tỉ đồng đã được giải ngân.

Doanh nghiệp cho biết đang đẩy nhanh hoàn thiện pháp lý các dự án trọng điểm, với mục tiêu triển khai xây dựng và mở bán trở lại trong năm 2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL phản ứng tích cực với thông tin phục hồi. Từ đầu tháng 3 đến nay, mã này đã tăng hơn 30%, có thời điểm ghi nhận nhiều phiên tăng trần liên tiếp, hiện giao dịch quanh mức 13.650 đồng/cổ phiếu.