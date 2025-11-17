Hé lộ nguyên nhân khiến gia đình 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong ở Mỹ

Nhà chức trách Mỹ vừa công bố kết quả điều tra nguyên nhân khiến bà Paula Truong, 52 tuổi, cùng chồng và 2 con tử vong bất thường tại nhà riêng trên đường Monterey vào hồi đầu tháng 10.

Theo đó, báo cáo khám nghiệm tử thi xác định bà Truong đã tự sát sau khi bắn chết chồng là ông Thomas Russell Ocheltree, 57 tuổi, cùng hai con gái nhỏ.

Cảnh sát cho biết thi thể bà Truong được phát hiện trong tư thế treo cổ tại garage, còn ông Ocheltree tử vong với hai vết đạn ở ngực và ở cổ. Thời điểm nhà chức trách có mặt tại hiện trường trên người ông phủ chăn và tay phải cầm hờ khẩu súng.

Hai bé gái 9 và 12 tuổi được tìm thấy trong phòng ngủ, đều tử vong do trúng đạn.

"Cả ba nạn nhân bị sát hại trước khi bà Truong tự kết liễu đời mình" – kênh KRON 4 dẫn kết luận điều tra của nhà chức trách.

Cảnh sát tại có mặt tại nhà bà Truong, nơi phát hiện 4 thi thể bên trong vào ngày 8-10-2025. Ảnh: KRON4

Kết quả kiểm tra độc chất cũng cho thấy bà Truong sử dụng thuốc chống trầm cảm mạnh trazodone và thuốc giảm đau oxycodone.

Thi thể bé gái 9 tuổi dương tính với buprenorphine, trong khi bé 12 tuổi có chất kháng histamine gây buồn ngủ.

Đây là những dữ kiện giúp nhà chức trách dựng lại diễn biến vụ việc đau lòng.

Người đầu tiên phát hiện thảm kịch là ông Robert Ocheltree, anh trai nạn nhân Thomas. Không nhận được tin tức từ em trai suốt 6 ngày, ông Robert đến nhà kiểm tra ngày 6-10.

Khi đó, bà Truong ra mở cửa nhưng không cho anh rể vào nhà, nói chồng đang đi chơi golf và làm mất điện thoại. Lúc này, rèm cửa nhà các nạn nhân được kéo kín nên ông không thể nhìn vào bên trong.

Đến ngày 7-10, ông Robert nhận tin nhắn từ bà Truong, nội dung cầu cứu rằng "Thomas Russell Ocheltree không còn là chính mình nữa khiến mọi người trong nhà đều rất sợ hãi".

Sáng 8-10, người anh rể gọi cảnh sát nhưng lực lượng chức năng rời đi khi gõ cửa nhà bà Truong mà không thấy ai phản hồi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông quay lại, dùng kìm phá kính để vào nhà và phát hiện cả 4 người đã tử vong lúc 13 giờ 30.

Truyền thông Mỹ cho hay gia đình bà Truong đã đối mặt với khó khăn tài chính trong những năm gần đây. Hồ sơ công khai cho thấy họ vay khoản thế chấp trị giá 2,2 triệu USD vào năm 2022.

Các nguồn tin cho biết gia đình bà Truong từng sở hữu chuỗi quán cà phê Việt Nam có tên Orbit Coffee. Họ cũng sở hữu một tiệm sửa chữa ô tô sang trọng ở Tây Oakland.

Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh thua lỗ kéo dài khiến bà Truong rơi vào cảnh nợ nần.

Ngôi nhà của gia đình bị ngân hàng tịch thu vào năm ngoái, buộc họ phải thuê lại chính nơi từng thuộc sở hữu của mình.

Được biết, bà Paula Truong di cư từ Việt Nam sang Mỹ, kết hôn với ông Thomas Russell Ocheltree năm 2006.