Hé lộ nguyên nhân khiến gia đình 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong ở Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hé lộ nguyên nhân khiến gia đình 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong ở Mỹ

Hải Hưng

(NLĐO) – Nguồn cơn đẩy gia đình 4 người của bà Paula Trương - nữ doanh nhân gốc Việt ở TP San Francisco, bang California – chết thảm là khủng hoảng tài chính.

Nhà chức trách Mỹ vừa công bố kết quả điều tra nguyên nhân khiến bà Paula Truong, 52 tuổi, cùng chồng và 2 con tử vong bất thường tại nhà riêng trên đường Monterey vào hồi đầu tháng 10.

Theo đó, báo cáo khám nghiệm tử thi xác định bà Truong đã tự sát sau khi bắn chết chồng là ông Thomas Russell Ocheltree, 57 tuổi, cùng hai con gái nhỏ.

Cảnh sát cho biết thi thể bà Truong được phát hiện trong tư thế treo cổ tại garage, còn ông Ocheltree tử vong với hai vết đạn ở ngực và ở cổ. Thời điểm nhà chức trách có mặt tại hiện trường trên người ông phủ chăn và tay phải cầm hờ khẩu súng.

Hai bé gái 9 và 12 tuổi được tìm thấy trong phòng ngủ, đều tử vong do trúng đạn.

"Cả ba nạn nhân bị sát hại trước khi bà Truong tự kết liễu đời mình" – kênh KRON 4 dẫn kết luận điều tra của nhà chức trách.

Hé lộ nguyên nhân gia đình 4 người gốc Việt tử vong ở Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh sát tại có mặt tại nhà bà Truong, nơi phát hiện 4 thi thể bên trong vào ngày 8-10-2025. Ảnh: KRON4

Kết quả kiểm tra độc chất cũng cho thấy bà Truong sử dụng thuốc chống trầm cảm mạnh trazodone và thuốc giảm đau oxycodone.

Thi thể bé gái 9 tuổi dương tính với buprenorphine, trong khi bé 12 tuổi có chất kháng histamine gây buồn ngủ.

Đây là những dữ kiện giúp nhà chức trách dựng lại diễn biến vụ việc đau lòng. 

Người đầu tiên phát hiện thảm kịch là ông Robert Ocheltree, anh trai nạn nhân Thomas. Không nhận được tin tức từ em trai suốt 6 ngày, ông Robert đến nhà kiểm tra ngày 6-10.

Khi đó, bà Truong ra mở cửa nhưng không cho anh rể vào nhà, nói chồng đang đi chơi golf và làm mất điện thoại. Lúc này, rèm cửa nhà các nạn nhân được kéo kín nên ông không thể nhìn vào bên trong.

Đến ngày 7-10, ông Robert nhận tin nhắn từ bà Truong, nội dung cầu cứu rằng "Thomas Russell Ocheltree không còn là chính mình nữa khiến mọi người trong nhà đều rất sợ hãi".

Sáng 8-10, người anh rể gọi cảnh sát nhưng lực lượng chức năng rời đi khi gõ cửa nhà bà Truong mà không thấy ai phản hồi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông quay lại, dùng kìm phá kính để vào nhà và phát hiện cả 4 người đã tử vong lúc 13 giờ 30.

Truyền thông Mỹ cho hay gia đình bà Truong đã đối mặt với khó khăn tài chính trong những năm gần đây. Hồ sơ công khai cho thấy họ vay khoản thế chấp trị giá 2,2 triệu USD vào năm 2022.

Các nguồn tin cho biết gia đình bà Truong từng sở hữu chuỗi quán cà phê Việt Nam có tên Orbit Coffee. Họ cũng sở hữu một tiệm sửa chữa ô tô sang trọng ở Tây Oakland.

Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh thua lỗ kéo dài khiến bà Truong rơi vào cảnh nợ nần.

Ngôi nhà của gia đình bị ngân hàng tịch thu vào năm ngoái, buộc họ phải thuê lại chính nơi từng thuộc sở hữu của mình.

Được biết, bà Paula Truong di cư từ Việt Nam sang Mỹ, kết hôn với ông Thomas Russell Ocheltree năm 2006.

Tin liên quan

Cảnh sát California bắt giữ cô gái gốc Việt liên quan đến vụ nổ súng trong quán bar

Cảnh sát California bắt giữ cô gái gốc Việt liên quan đến vụ nổ súng trong quán bar

(NLĐO) - Cảnh sát TP Elk Grove, bang California – Mỹ đã bắt giữ Thao Kim Tran, 25 tuổi, với cáo buộc đồng lõa trong một vụ xả súng.

Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California

(NLĐO) - Một băng cướp đã dùng búa tấn công tiệm vàng của người gốc Việt ở TP Milpitas, California, chỉ vài ngày sau một vụ tương tự ở TP San Jose cùng bang.

Âm mưu sau án mạng thảm khốc của người phụ nữ gốc Việt tại Úc

(NLĐO) - Cảnh sát bang New South Wales - Úc cho biết cái chết của bà Thi Kim Tran (45 tuổi, gốc Việt) có liên quan trực tiếp đến một mạng lưới tội phạm ma túy.

Mỹ San Francisco gốc Việt tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo