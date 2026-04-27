Hé lộ quy trình thi tuyển 415 viên chức giáo dục ở Quảng Trị

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị - Ảnh Hoàng Phúc

Trong kỳ thi tuyển 415 viên chức giáo dục đang diễn ra, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) tỉnh Quảng Trị cho biết đã thiết lập quy trình kiểm soát nhiều lớp, siết chặt toàn bộ các khâu nhằm hạn chế tối đa tiêu cực, đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Theo ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch hội đồng tuyển dụng, đề thi được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi lớn do một đơn vị độc lập thực hiện, với danh tính được giữ bí mật.

Từ ngân hàng này, hội đồng tuyển dụng bốc thăm ngẫu nhiên để tạo 3 phiên bản đề thi, niêm phong riêng. Đề chính thức được chọn bằng hình thức bốc thăm ngay trước khi in sao. "Ngay cả người bốc thăm cũng không biết nội dung bên trong do đề đang được niêm phong", ông Minh cho hay.

Toàn bộ quy trình ra đề, in sao và lựa chọn đề thi được thực hiện trong khu vực cách ly tuyệt đối, có lực lượng công an và thanh tra giám sát 24/24, kéo dài đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

Các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Trị

Ở khâu coi thi, mỗi phòng bố trí 2 giám thị, đồng thời tăng cường giám thị hành lang theo tỷ lệ 1 người/phòng - mức kiểm soát được đánh giá chặt chẽ hơn cả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hệ thống camera được lắp đặt để giám sát liên tục. Ngành giáo dục cũng phối hợp với công an triển khai cổng từ và thiết bị chuyên dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn các thiết bị gian lận công nghệ cao.

Đáng chú ý, ban giám sát kỳ thi hoạt động độc lập với ban coi thi nhằm đảm bảo khách quan, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Với khâu chấm thi, tất cả bài thi đều được làm phách, tách biệt hoàn toàn thông tin thí sinh. Mỗi bài được chấm hai vòng độc lập, giám khảo được phân công ngẫu nhiên. Trường hợp có chênh lệch điểm sẽ được xử lý theo quy định; đồng thời hội đồng tổ chức chấm kiểm tra xác suất để đối soát kết quả.

Riêng các bài thi có dấu hiệu bất thường hoặc nghi bị "đánh dấu", hội đồng sẽ tổ chức chấm chung để đưa ra kết luận khách quan.

"Tất cả các khâu đều được thiết kế theo quy trình khép kín, nhiều lớp kiểm soát nhằm hạn chế tối đa tiêu cực, lựa chọn đúng người có năng lực" - ông Võ Văn Minh khẳng định.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Quảng Trị, trong kỳ tuyển dụng lần này, toàn tỉnh có hàng trăm chỉ tiêu giáo viên, việc phân bổ được xác định trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm và số biên chế còn thiếu. Cụ thể, bậc tiểu học có 186, THCS 151, THPT 49 và mầm non 20 chỉ tiêu.