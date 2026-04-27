HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hé lộ quy trình thi tuyển 415 viên chức giáo dục ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Kỳ thi tuyển 415 viên chức giáo dục tại Quảng Trị được siết chặt với nhiều lớp bảo mật, từ bốc thăm đề thi đến giám sát 24/24, nhằm ngăn tiêu cực.

Không ai biết trước đề thi tuyển 415 giáo viên ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị - Ảnh Hoàng Phúc

Trong kỳ thi tuyển 415 viên chức giáo dục đang diễn ra, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) tỉnh Quảng Trị cho biết đã thiết lập quy trình kiểm soát nhiều lớp, siết chặt toàn bộ các khâu nhằm hạn chế tối đa tiêu cực, đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Theo ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch hội đồng tuyển dụng, đề thi được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi lớn do một đơn vị độc lập thực hiện, với danh tính được giữ bí mật.

Từ ngân hàng này, hội đồng tuyển dụng bốc thăm ngẫu nhiên để tạo 3 phiên bản đề thi, niêm phong riêng. Đề chính thức được chọn bằng hình thức bốc thăm ngay trước khi in sao. "Ngay cả người bốc thăm cũng không biết nội dung bên trong do đề đang được niêm phong", ông Minh cho hay.

Toàn bộ quy trình ra đề, in sao và lựa chọn đề thi được thực hiện trong khu vực cách ly tuyệt đối, có lực lượng công an và thanh tra giám sát 24/24, kéo dài đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

Không ai biết trước đề thi tuyển 415 giáo viên ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Trị

Ở khâu coi thi, mỗi phòng bố trí 2 giám thị, đồng thời tăng cường giám thị hành lang theo tỷ lệ 1 người/phòng - mức kiểm soát được đánh giá chặt chẽ hơn cả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hệ thống camera được lắp đặt để giám sát liên tục. Ngành giáo dục cũng phối hợp với công an triển khai cổng từ và thiết bị chuyên dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn các thiết bị gian lận công nghệ cao.

Đáng chú ý, ban giám sát kỳ thi hoạt động độc lập với ban coi thi nhằm đảm bảo khách quan, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Với khâu chấm thi, tất cả bài thi đều được làm phách, tách biệt hoàn toàn thông tin thí sinh. Mỗi bài được chấm hai vòng độc lập, giám khảo được phân công ngẫu nhiên. Trường hợp có chênh lệch điểm sẽ được xử lý theo quy định; đồng thời hội đồng tổ chức chấm kiểm tra xác suất để đối soát kết quả.

Riêng các bài thi có dấu hiệu bất thường hoặc nghi bị "đánh dấu", hội đồng sẽ tổ chức chấm chung để đưa ra kết luận khách quan.

"Tất cả các khâu đều được thiết kế theo quy trình khép kín, nhiều lớp kiểm soát nhằm hạn chế tối đa tiêu cực, lựa chọn đúng người có năng lực" - ông Võ Văn Minh khẳng định.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Quảng Trị, trong kỳ tuyển dụng lần này, toàn tỉnh có hàng trăm chỉ tiêu giáo viên, việc phân bổ được xác định trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm và số biên chế còn thiếu. Cụ thể, bậc tiểu học có 186, THCS 151, THPT 49 và mầm non 20 chỉ tiêu.

Tin liên quan

Giáo viên hợp đồng lo hẹp cửa vào biên chế vì cách tính "12 tháng tập sự"

(NLĐO) - Hơn 5 năm giảng dạy, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, nhiều giáo viên hợp đồng tại Quảng Trị vẫn lo bị loại từ vòng đầu vì cách tính 12 tháng tập sự.

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

(NLĐO) - Tính đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho khoảng 1.400 cho người nước ngoài.

Thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 tăng đột biến

(NLĐO) - Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 ghi nhận số thí sinh đăng ký thi tăng đột biến, tạo áp lực cạnh tranh trong tuyển sinh.

Quảng Trị thi tuyển giáo viên Sở GD-ĐT Quảng Trị tuyển viên chức giáo dục kỳ thi tuyển giáo viên Quảng Trị bốc thăm đề thi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo