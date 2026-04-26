Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

Tin - ảnh: VĂN DÔ - VÂN DU

(NLĐO) - Tính đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho khoảng 1.400 cho người nước ngoài.

Ngày 26-4, Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài khóa 15, niên khóa 2026-2027.

Tham dự buổi lễ, về phía đoàn công tác của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Prey Veng (Campuchia) có ông Seng Pagnarith, Giám đốc.

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi khai giảng

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại lễ khai giảng

Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ cho biết Trường Đại học Cửu Long thành lập vào năm 2000, là trường đại học tư thục đầu tiên tại khu vực ĐBSCL.

Hiện trường có 41 ngành với khoảng 90 chuyên ngành đào tạo đại học chính quy thuộc 4 lĩnh vực chính gồm: Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn, Kinh tế tài chính, Kỹ thuật công nghệ.

Riêng lĩnh vực Khoa học sức khỏe, trường có 9 ngành đào tạo với khoảng 690 giảng viên là bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II.

Nhà trường đã đầu tư xây dựng tòa nhà khoa học sức khỏe, trung tâm thực hành… Qua đó, phục vụ cho công tác đào tạo lĩnh vực Khoa học sức khỏe.

Thời gian qua, nhà trường luôn mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực. Tính đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho khoảng 700 lưu học sinh nước ngoài.

Riêng Campuchia có 135 lưu học sinh tốt nghiệp và trở về nước công tác (trong đó, có 21 thạc sĩ). Hiện, còn khoảng 100 lưu học sinh Campuchia đang học tập, nghiên cứu tại trường.

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài - Ảnh 3.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ tặng sách Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh.

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài - Ảnh 4.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, tặng sách Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh

Nhà trường luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất và đảm bảo an toàn cho các em học tập, nghiên cứu. Sắp tới, nhà trường sẽ tiếp nhận thêm một số lưu học sinh đến từ Ấn Độ, Sri-Lanka, Nhật Bản... sang học tập tại trường.

Khóa học này có 116 lưu học sinh Campuchia tham gia học tiếng Việt tại Trường Đại học Cửu Long.

Thời gian học Tiếng Việt là 1 năm. Sau 1 năm học, Nnà trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Những lưu học sinh được đánh giá đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ và sẽ tham gia học chương trình đại học (hoặc sau đại học) tại Trường Đại học Cửu Long theo đúng quy định.

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài - Ảnh 5.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng

Nhằm tạo điều kiện cho các lưu học sinh tham gia học tập Tiếng Việt, tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đã trao tặng sách Tiếng Việt cơ sở cho các lưu học sinh tham gia học lớp Tiếng Việt dành cho người nước ngoài khóa 15.

Bạn Met Ruthy, lưu học sinh Campuchia, xác định khóa học tiếng Việt này có ý nghĩa hết sức quan trọng: "Chúng em hiểu rằng học một ngôn ngữ mới sẽ có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự tận tình của quý thầy cô và sự nỗ lực của bản thân, chúng em tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn, tích cực học tập và rèn luyện để đạt kết quả tốt".

Hiện, Trường Đại học Cửu Long là 1 trong khoảng 20 cơ sở đào tạo tại Việt Nam được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt dùng cho người nước ngoài theo khung năng lực 6 bậc.

Tính đến nay, Trường đã đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho khoảng 1.400 cho người nước ngoài.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long có buổi làm việc với đoàn công tác của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Prey Veng về việc ở thêm lớp đào tạo tiếng Việt cho tỉnh, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế cho địa phương…

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài - Ảnh 6.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Prey Veng.

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài - Ảnh 7.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên làm việc với đoàn công tác lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Prey Veng.

Ông Seng Pagnarith, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Prey Veng, cho biết thời gian qua, nhờ Việt Nam hỗ trợ đào tạo nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực y tế cho tỉnh. Do đó, ông mong muốn Trường Đại học Cửu Long tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.


Ấm áp Tết Chôl Chnăm Thmây và Tết Bun Pi May tại Trường Đại học Cửu Long

Ấm áp Tết Chôl Chnăm Thmây và Tết Bun Pi May tại Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long tổ chức lì xì may mắn và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên đồng bào Khmer

TTH Group đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực với Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long là trường đào tạo đa ngành nghề, có 39 ngành với khoảng 90 chuyên ngành đào tạo đại học chính quy

Trường Đại học Cửu Long tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Lào

(NLĐO) - Hơn 10 năm qua, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào.

