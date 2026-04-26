Thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 tăng đột biến

Chiều 26-4, ĐHQG TPHCM công bố số liệu thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026.

Có 172.622 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 169.935 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí.

Trong số 172.622 thí sinh đăng ký dự thi có 109.957 thí sinh đã tham dự đợt 1.

So với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm 2026 tăng 77,25%.

Theo quy định của ĐHQG TPHCM, nếu thí sinh đăng ký cả 2 đợt thi, kết quả đợt thi nào cao nhất sẽ được dùng để xét tuyển ĐH, CĐ.

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 được tổ chức tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: TP Huế; Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi tăng cao của đợt 2 năm 2026, ĐHQG TPHCM đã phối hợp với các trường ĐH, CĐ bổ sung thêm các điểm thi tại tất cả các địa phương đã tổ chức thi ở đợt 1; qua đó, nâng tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 lên 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).

Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 có thể thực hiện điều chỉnh, thay đổi địa điểm dự thi đến hết ngày 27-4 nhằm phù hợp với nhu cầu và điều kiện di chuyển.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 diễn ra ngày 24-5.

Năm 2026, có 118 trường ĐH, CĐ trong và ngoài hệ thống ĐHQG TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển.