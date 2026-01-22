Hé lộ ưu tiên quan trọng trong thỏa thuận khung về Greenland của ông Donald Trump

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hé lộ ưu tiên quan trọng trong thỏa thuận khung về Greenland của ông Donald Trump

Huệ Bình

(NLĐO) – Gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland được cho là một chủ đề xuyên suốt trong các cuộc thảo luận.

Theo nguồn tin của đài CNN, một phần trong thỏa thuận khung về Greenland mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 21-1 bao gồm việc đàm phán lại thỏa thuận năm 1951 - văn bản pháp lý chính thức hóa sự hiện diện quân sự của Mỹ trên hòn đảo này.

Hiệp ước ký kết giữa Mỹ và Đan Mạch này vốn cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại Greenland vô thời hạn. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, đã có hơn 10 cơ sở quân sự của Mỹ được đặt tại đây.

Tuy nhiên, hầu hết các căn cứ này đã đóng cửa sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chỉ còn lại duy nhất một cơ sở hoạt động.

Trước những đe dọa tiếp quản từ phía ông Donald Trump, Đan Mạch cho biết họ sẵn sàng hoan nghênh thêm các nguồn lực quân sự bổ sung.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đã thúc đẩy việc đàm phán lại thỏa thuận này như một giải pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu của tổng thống Mỹ.

Hé lộ thỏa thuận khung về Greenland của ông Donald Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Hiện vẫn chưa rõ thỏa thuận sẽ được đàm phán lại như thế nào.

Thế nhưng, một manh mối quan trọng đã xuất hiện trong tuyên bố của một người phát ngôn NATO. Người này cho biết các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ tập trung một phần vào việc "bảo đảm Nga và Trung Quốc không bao giờ giành được chỗ đứng, dù là về kinh tế hay quân sự, tại Greenland".

Điều này cho thấy một hiệp ước cập nhật có thể bao gồm các điều khoản cụ thể nhằm ngăn Bắc Kinh và Moscow hoạt động tại Greenland.

Cũng theo đài CNN, trong ngày 21-1, Nhà Trắng cho biết các chi tiết cụ thể vẫn cần được "tất cả các bên liên quan" hoàn thiện trong thỏa thuận khung về Greenland mà ông Donald Trump đã thông báo trước đó. Thông tin sẽ được công bố sau khi quá trình này kết thúc.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố: "Nếu thỏa thuận này được thông qua, và Tổng thống Donald Trump rất hy vọng điều đó sẽ xảy ra, Mỹ sẽ đạt được tất cả các mục tiêu chiến lược đối với Greenland với chi phí rất thấp và có giá trị vĩnh viễn".

Bà Leavitt nói thêm: "Tổng thống Donald Trump đang một lần nữa chứng minh ông là "bậc thầy thỏa thuận". Khi các chi tiết được tất cả các bên liên quan chốt lại, chúng tôi sẽ công bố một cách phù hợp".

Trong khi đó, một người phát ngôn của Hội đồng châu Âu chia sẻ với CNN rằng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vẫn sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 22-1 theo đúng kế hoạch.

Cụ thể, cuộc họp dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ (giờ địa phương) tại thủ đô Brussels - Bỉ, bất chấp thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Greenland vào cuối ngày 21-1. 

Tin liên quan

Ông Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế

Ông Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-1 thông báo ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã xây dựng được thỏa thuận khung liên quan đến Greenland.

Tổng thống Donald Trump nói Greenland nằm trong lãnh thổ "của chúng tôi"

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không dùng vũ lực để có được Greenland mà muốn đàm phán ngay lập tức để mua lại hòn đảo này.

Ông Donald Trump đến Thụy Sĩ, nhiều người xếp hàng dài chờ ông phát biểu

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Thụy Sĩ sau nhiều giờ chậm trễ vì chuyên cơ Air Force One gặp sự cố buộc phải quay lại Mỹ hôm 21-1.

Donald Trump Greenland hiện diện quân sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo