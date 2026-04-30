Heineken khiếu nại, Bia Carlsberg Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng

Trên cơ sở hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 72/QĐ-CT ngày 23-3-2026 về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 3300100586) về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018.

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng

Cùng với đó, Bia Carlsberg Việt Nam buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam; loại bỏ thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên thùng bia Huda, Huda Gold, Halida.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả.

Đây là lần đầu Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018.