HEINEKEN Việt Nam cam kết phát triển cùng Đà Nẵng và miền Trung

HEINEKEN Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà Báo Đà Nẵng đã tổ chức chương trình tham quan nhà máy bia dành cho cơ quan báo chí địa phương và Trung ương với sự tham gia của Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng.

Là một trong những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sớm tại Đà Nẵng, HEINEKEN Việt Nam liên tục tăng cường đầu tư và gắn bó chặt chẽ, chiến lược cùng sự phát triển của thành phố, đặc biệt khi Đà Nẵng chuyển mình thành trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa nặng đông. Riêng trong năm 2025, HEINEKEN Việt Nam đứng thứ hai về đóng góp ngân sách Đà Nẵng, đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Chương trình Chung tay cùng Đà Nẵng vượt lũ 2025

Kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 2007, công suất nhà máy đã tăng 12.5 lần và hiện nay công suất nhà máy lên 500 triệu lít/năm, đồng thời 95% lực lượng lao động là nhân tài địa phương, hơn thế nữa tạo ra hàng ngàn việc làm trên toàn chuỗi giá trị.

Bên cạnh những đóng góp về kinh tế, công ty thúc đẩy các chương trình phát triển bền vững trong sản xuất lẫn cho môi trường và xã hội, duy trì "Không rác thải chôn lấp" tại nhà máy, tối ưu hóa sử dụng nước và năng lượng. Trong năm nay, công ty dự kiến sẽ triển khai chương trình bù hoàn nước tại lưu vực sông Thu Bồn và tối ưu hóa việc sử dụng nước trên hành trình hướng tới mục tiêu "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" hợp tác cùng WWF-Việt Nam.

Chương trình cùng Cộng Đồng đón Tết An Vui

Ông James Crampton - Giám đốc ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam chia sẻ: Giai đoạn chuyển mình của Đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành chiến lược, toàn diện với thành phố và song hành cùng tham vọng tăng trưởng hai con số của thành phố, qua dự án chúng tôi đang mở rộng đầu tư, những chương trình phát triển bền vững và đời sống xã hội tại thành phố.