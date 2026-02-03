Ngày 3-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Điện Bàn vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 30-1, Công an phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị H. (SN 1987, trú khối phố Khúc Lũy, phường Điện Bàn) về việc bị mất trộm tài sản tại nhà riêng.

Hòa lẻn vào nhà hàng xóm trộm tiền trong heo đất

Theo trình báo, khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi đi làm về, chị H. phát hiện heo đất để trong ngăn kéo tủ nhựa tại phòng ngủ bị đập vỡ. Qua kiểm tra, chị xác định bị mất số tiền 4,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Điện Bàn khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét. Qua đó, xác định Trần Quốc Hòa (SN 1990, trú thôn 2, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) là đối tượng liên quan đến vụ việc. Đối tượng là cháu nội của ông Q. (đã mất) – hàng xóm của gia đình chị H., hiện đang về thăm quê và tạm trú tại nhà ông Q.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Quốc Hòa khai khoảng 14 giờ ngày 30-1, Hòa đến nhà chị H. chơi, thấy không có người ở nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp. Hoà đã lẻn vào phòng ngủ, đập vỡ heo đất và lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.