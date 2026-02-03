HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nam thanh niên ở Đà Nẵng trộm trang sức gần 150 triệu đồng trong phòng cô gái

Trần Thường

(NLĐO) - Phát hiện phòng trọ của cô gái không khóa cửa, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng đột nhập lấy trộm nhiều tài sản.

Ngày 3-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Điện Bàn Đông vừa thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tấn (SN 2002, trú phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nam thanh niên Đà Nẵng trộm gần 150 triệu đồng trong phòng cô gái - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tấn tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 2-2, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận tố giác của chị P.T.M.Ch. (SN 1992, trú tại địa phương) về việc bị kẻ gian đột nhập phòng trọ trộm cắp nhiều tài sản trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Điện Bàn Đông đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát địa bàn, thu thập thông tin, trích xuất hệ thống camera an ninh nhằm xác định đối tượng gây án.

Qua quá trình truy xét, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Tấn nên tiến hành triệu tập để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tấn khai nhận khoảng 7 giờ ngày 29-1, đối tượng này điều khiển xe máy di chuyển trên các tuyến đường trong khu dân cư để tìm các phòng trọ, nhà dân sơ hở, không khóa cửa nhằm đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi phát hiện phòng trọ của chị Ch. không khóa cửa cẩn thận, Tấn đã lén lút đột nhập, lấy trộm nhiều nữ trang cùng 1 máy tính xách tay.

Sau đó, Tấn mang tài sản về nhà cất giấu, bán một phần để lấy tiền tiêu xài. 

Công an phường Điện Bàn Đông đã thu hồi số tài sản Tấn đã bán, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở, thu giữ toàn bộ số tài sản còn lại được đối tượng giấu trên mái nhà.

Tin liên quan

Bắt "nóng" 2 đối tượng đột nhập, phá két sắt tiệm vàng

Bắt "nóng" 2 đối tượng đột nhập, phá két sắt tiệm vàng

(NLĐO)-2 đối tượng đang sử dụng đèn khò để cắt két sắt tiệm vàng thì bị công an ập vào bắt giữ

Nhóm thanh niên giả làm công nhân đột nhập công ty trộm hơn nửa tỉ đồng

(NLĐO) - Lợi dụng thời điểm ca đêm, các đối tượng giả làm công nhân, đột nhập vào khu vực kho hàng, trộm cắp tài sản trị giá hơn nửa tỉ đồng.

Bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm 4 con chồn, 1 con gà

(NLĐO) - Đối tượng Lê Văn Chiến đột nhập vào nhà dân bắt trộm 4 con chồn và 1 gà rồi bỏ trốn vào cánh đồng rừng cây khi bị công an phát hiện

Đà Nẵng nam thanh niên camera an ninh Công an TP Đà Nẵng công an phường
