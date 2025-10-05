HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hết lòng phụng sự cộng đồng

Thùy Liên

Vĩnh Khánh và Hà Chi có sáng kiến thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần phụng sự cộng đồng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Vài tuần nay, có một không gian đặc biệt được hình thành ngay trong Viện Ung bướu và Y học Hạt nhân - Bệnh viện Quân y 175. Đó là "Phòng thư giãn - giải trí" - kết quả từ ý tưởng, công sức và sự kiên trì của hai bạn trẻ.

Lan tỏa giá trị tích cực

Lê Vũ Hà Chi (17 tuổi, hiện học Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP HCM) đã ấp ủ ý tưởng thực hiện tủ sách miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà sau vài lần đến Bệnh viện Quân y 175, nhận thấy rằng ngoài việc điều trị, họ không có nhiều hoạt động khác. Được thôi thúc bởi mong muốn mang lại năng lượng, niềm vui và sức sống cho những người đang trải qua giai đoạn khó khăn, Chi không dừng lại ở ý tưởng mà bắt tay thực hiện ngay. Chi lên danh mục sách phù hợp, tính toán chi phí, tự thiết kế poster và xây dựng chiến lược truyền thông, sau đó kêu gọi quyên góp. Chỉ vài ngày, cô học sinh lớp 12 đã nhận hàng trăm đầu sách. Không chỉ nhận sách mọi người tặng, chờ vận chuyển và phân loại, Chi còn trực tiếp đến các hiệu sách để chọn ra ấn phẩm ấn ượng.

Công việc này đòi hỏi Chi phải kiên trì và linh hoạt khi liên hệ người tặng sách khắp nơi, bởi thời điểm nhận hàng không phải lúc nào cũng thuận tiện. Rất nhiều công sức đã được Chi bỏ ra, cùng với sự ủng hộ của người lớn và bè bạn, để cuối cùng đạt được quả ngọt xứng đáng.

Ngày khai trương góc thư giãn, Chi xúc động khi chứng kiến ánh mắt hào hứng của những bệnh nhân, người nhà và đội ngũ nhân viên y tế. Nơi này còn bố trí thêm nhiều hạng mục như: sách nói; máy tính để giải trí, đọc tin tức; góc sinh hoạt nghệ thuật và trò chơi trí tuệ (đàn, tô màu, bàn cờ, lego); thậm chí tóc giả, áo ngực và mũ dành tặng bệnh nhân ung thư. Phòng thư giãn - giải trí dần trở thành điểm hẹn tinh thần lý tưởng cho mọi người. Với Chi, khi hành động đi kèm trách nhiệm, sự nhẫn nại và tinh thần sáng tạo, thì bạn trẻ có thể tạo ra hiệu ứng tích cực, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

"Ngoài thuốc men và phẫu thuật, liệu pháp tâm lý cũng rất quan trọng với người bệnh. Em hy vọng góp thêm ý nghĩa tích cực trong quá trình chăm sóc y tế của người bệnh bằng việc làm giản dị của mình" - Chi tâm sự.

Bên cạnh đó, Chi còn sáng lập Dự án "Light of Life" đem lại nhiều tiết học STEM bổ ích cho trẻ em yếu thế, trang bị kiến thức khoa học thông qua hàng loạt workshop thí nghiệm và chuỗi podcast tâm lý học đường được xây dựng bài bản, tâm huyết.

Hết lòng phụng sự cộng đồng - Ảnh 1.

Hết lòng phụng sự cộng đồng - Ảnh 2.

Hết lòng phụng sự cộng đồng - Ảnh 3.

Hết lòng phụng sự cộng đồng - Ảnh 4.

Ngoài giờ học, Lê Vũ Hà Chi còn dành nhiều thời gian cho phòng thư giãn - giải trí. Ảnh: XUÂN THÙY

Nối dài yêu thương

Phòng thư giãn - giải trí của Bệnh viện Quân y 175 càng trở nên đặc biệt khi Nguyễn Phạm Vĩnh Khánh (học sinh lớp 11 Trường Trung học Vinschool Central Park TP HCM) thử nghiệm liệu pháp mùi hương ngay trong không gian này. Từ chuyến khảo sát thực tế tại Khoa Chăm sóc giảm nhẹ - nơi bệnh nhân không còn khả năng điều trị khỏi bệnh hoặc các biện pháp chữa bệnh tích cực không còn hiệu quả đáng kể - đã thôi thúc Khánh thực hiện một điều gì đó ý nghĩa. Cậu đã tìm hiểu kỹ lưỡng, khoa học về cách tinh dầu tác động đến tinh thần con người và đánh giá tính khả thi khi triển khai liệu pháp mùi hương trong môi trường y tế.

Mặc dù phòng bệnh thoáng đãng, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt bởi nỗi âu lo của mọi người. Người bệnh và thân nhân ngồi chờ thuốc với nỗi niềm trĩu nặng, trong khi y - bác sĩ thì căng thẳng và chịu nhiều áp lực. Khánh tự nhủ: "Ai cũng cần một khoảng lặng để thở". Bài toán khó nhất với cậu là chọn hương sao cho an toàn, đủ khả năng xua tan muộn phiền mà không ảnh hưởng quá trình điều trị.

Khánh dành 2 tháng nghiên cứu các loại tinh dầu, đồng thời khảo sát ý kiến giới chuyên môn và nhân viên y tế để bảo đảm độ khuếch tán phù hợp và chọn mùi hương dễ chịu. Cậu pha chế hỗn hợp nguyên liệu tràm, cà phê và chanh giúp giảm tình trạng mệt mỏi bao trùm bệnh nhân, đồng thời tiếp thêm năng lượng và sự cổ vũ cho nhân viên y tế. Khánh mong muốn có thể nhân rộng mô hình này đến nhiều bệnh viện công khác và nhận sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng. "Em chỉ mong bệnh nhân vơi bớt cơn đau. Khi tinh thần dễ chịu, họ sẽ có thêm niềm tin vào quá trình điều trị" - Khánh cho biết. Phản hồi tích cực từ nhân viên y tế và bệnh nhân giúp Khánh và Chi vững tin vào điều mình làm.

Khánh vẫn nối dài hoạt động phi lợi nhuận của mình, từ việc thả rùa con về biển đến chăm sóc thú rừng bị thương ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Hiện Khánh là tình nguyện viên tại Thư viện Sách nói Hướng Dương. Mỗi tuần cậu đều đến tranh thủ kiểm tra lỗi cho các file đọc thô, giúp đưa sách gần hơn với người khiếm thị. Song song đó, cậu còn tham gia nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Y Dược TP HCM, cùng các giáo sư xây dựng mô hình docking phân tử nhằm sàng lọc ảo các hợp chất tiềm năng điều trị bệnh tiểu đường giai đoạn II.

Khánh chuẩn bị học chuyên sâu về sơ cấp cứu đột quỵ, với mục tiêu huấn luyện kỹ năng cấp cứu cho bạn bè đồng trang lứa và cả phụ huynh ở ngay khu vực đang sinh sống. Những trải nghiệm này cũng giúp Khánh và Chi tìm hiểu sâu hơn về y khoa, đồng thời hình thành nền tảng cho ước mơ trở thành bác sĩ, hành nghề bằng cả kiến thức lẫn lòng nhân ái. 

Hết lòng phụng sự cộng đồng - Ảnh 5.

Khánh yêu thích việc tìm tòi, hiện thực hóa các ý tưởng phục vụ cộng đồng


Tin liên quan

Khát vọng dấn thân, cống hiến

Khát vọng dấn thân, cống hiến

Tốt nghiệp từ các trường danh tiếng hoặc từng đi du học, có triển vọng sự nghiệp song nhiều gen Z chọn dạy học ở vùng quê

Khát vọng phụng sự cộng đồng

Hơn cả một bảng điểm xuất sắc, hành trình của Thảo Linh lấp lánh khát vọng biến tri thức thành giá trị phục vụ cộng đồng

Khát vọng phụng sự quê hương

Luôn tràn đầy tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, đó là nét riêng của Nguyễn Hữu Hoàng mà khó ai phủ nhận. Chàng trai sinh năm 1993 này còn khiến nhiều người cảm phục bởi hành trình nỗ lực bền bỉ vì khát vọng phụng sự quê hương.

Bệnh viện Quân y 175 nhân viên y tế Tâm lý học trách nhiệm xã hội kiến thức khoa học chiến lược truyền thông Trường Phổ thông năng khiếu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo