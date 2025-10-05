Hết lòng phụng sự cộng đồng

Vài tuần nay, có một không gian đặc biệt được hình thành ngay trong Viện Ung bướu và Y học Hạt nhân - Bệnh viện Quân y 175. Đó là "Phòng thư giãn - giải trí" - kết quả từ ý tưởng, công sức và sự kiên trì của hai bạn trẻ.

Lan tỏa giá trị tích cực

Lê Vũ Hà Chi (17 tuổi, hiện học Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP HCM) đã ấp ủ ý tưởng thực hiện tủ sách miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà sau vài lần đến Bệnh viện Quân y 175, nhận thấy rằng ngoài việc điều trị, họ không có nhiều hoạt động khác. Được thôi thúc bởi mong muốn mang lại năng lượng, niềm vui và sức sống cho những người đang trải qua giai đoạn khó khăn, Chi không dừng lại ở ý tưởng mà bắt tay thực hiện ngay. Chi lên danh mục sách phù hợp, tính toán chi phí, tự thiết kế poster và xây dựng chiến lược truyền thông, sau đó kêu gọi quyên góp. Chỉ vài ngày, cô học sinh lớp 12 đã nhận hàng trăm đầu sách. Không chỉ nhận sách mọi người tặng, chờ vận chuyển và phân loại, Chi còn trực tiếp đến các hiệu sách để chọn ra ấn phẩm ấn ượng.

Công việc này đòi hỏi Chi phải kiên trì và linh hoạt khi liên hệ người tặng sách khắp nơi, bởi thời điểm nhận hàng không phải lúc nào cũng thuận tiện. Rất nhiều công sức đã được Chi bỏ ra, cùng với sự ủng hộ của người lớn và bè bạn, để cuối cùng đạt được quả ngọt xứng đáng.

Ngày khai trương góc thư giãn, Chi xúc động khi chứng kiến ánh mắt hào hứng của những bệnh nhân, người nhà và đội ngũ nhân viên y tế. Nơi này còn bố trí thêm nhiều hạng mục như: sách nói; máy tính để giải trí, đọc tin tức; góc sinh hoạt nghệ thuật và trò chơi trí tuệ (đàn, tô màu, bàn cờ, lego); thậm chí tóc giả, áo ngực và mũ dành tặng bệnh nhân ung thư. Phòng thư giãn - giải trí dần trở thành điểm hẹn tinh thần lý tưởng cho mọi người. Với Chi, khi hành động đi kèm trách nhiệm, sự nhẫn nại và tinh thần sáng tạo, thì bạn trẻ có thể tạo ra hiệu ứng tích cực, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

"Ngoài thuốc men và phẫu thuật, liệu pháp tâm lý cũng rất quan trọng với người bệnh. Em hy vọng góp thêm ý nghĩa tích cực trong quá trình chăm sóc y tế của người bệnh bằng việc làm giản dị của mình" - Chi tâm sự.

Bên cạnh đó, Chi còn sáng lập Dự án "Light of Life" đem lại nhiều tiết học STEM bổ ích cho trẻ em yếu thế, trang bị kiến thức khoa học thông qua hàng loạt workshop thí nghiệm và chuỗi podcast tâm lý học đường được xây dựng bài bản, tâm huyết.

Ngoài giờ học, Lê Vũ Hà Chi còn dành nhiều thời gian cho phòng thư giãn - giải trí. Ảnh: XUÂN THÙY

Nối dài yêu thương

Phòng thư giãn - giải trí của Bệnh viện Quân y 175 càng trở nên đặc biệt khi Nguyễn Phạm Vĩnh Khánh (học sinh lớp 11 Trường Trung học Vinschool Central Park TP HCM) thử nghiệm liệu pháp mùi hương ngay trong không gian này. Từ chuyến khảo sát thực tế tại Khoa Chăm sóc giảm nhẹ - nơi bệnh nhân không còn khả năng điều trị khỏi bệnh hoặc các biện pháp chữa bệnh tích cực không còn hiệu quả đáng kể - đã thôi thúc Khánh thực hiện một điều gì đó ý nghĩa. Cậu đã tìm hiểu kỹ lưỡng, khoa học về cách tinh dầu tác động đến tinh thần con người và đánh giá tính khả thi khi triển khai liệu pháp mùi hương trong môi trường y tế.

Mặc dù phòng bệnh thoáng đãng, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt bởi nỗi âu lo của mọi người. Người bệnh và thân nhân ngồi chờ thuốc với nỗi niềm trĩu nặng, trong khi y - bác sĩ thì căng thẳng và chịu nhiều áp lực. Khánh tự nhủ: "Ai cũng cần một khoảng lặng để thở". Bài toán khó nhất với cậu là chọn hương sao cho an toàn, đủ khả năng xua tan muộn phiền mà không ảnh hưởng quá trình điều trị.

Khánh dành 2 tháng nghiên cứu các loại tinh dầu, đồng thời khảo sát ý kiến giới chuyên môn và nhân viên y tế để bảo đảm độ khuếch tán phù hợp và chọn mùi hương dễ chịu. Cậu pha chế hỗn hợp nguyên liệu tràm, cà phê và chanh giúp giảm tình trạng mệt mỏi bao trùm bệnh nhân, đồng thời tiếp thêm năng lượng và sự cổ vũ cho nhân viên y tế. Khánh mong muốn có thể nhân rộng mô hình này đến nhiều bệnh viện công khác và nhận sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng. "Em chỉ mong bệnh nhân vơi bớt cơn đau. Khi tinh thần dễ chịu, họ sẽ có thêm niềm tin vào quá trình điều trị" - Khánh cho biết. Phản hồi tích cực từ nhân viên y tế và bệnh nhân giúp Khánh và Chi vững tin vào điều mình làm.

Khánh vẫn nối dài hoạt động phi lợi nhuận của mình, từ việc thả rùa con về biển đến chăm sóc thú rừng bị thương ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Hiện Khánh là tình nguyện viên tại Thư viện Sách nói Hướng Dương. Mỗi tuần cậu đều đến tranh thủ kiểm tra lỗi cho các file đọc thô, giúp đưa sách gần hơn với người khiếm thị. Song song đó, cậu còn tham gia nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Y Dược TP HCM, cùng các giáo sư xây dựng mô hình docking phân tử nhằm sàng lọc ảo các hợp chất tiềm năng điều trị bệnh tiểu đường giai đoạn II.

Khánh chuẩn bị học chuyên sâu về sơ cấp cứu đột quỵ, với mục tiêu huấn luyện kỹ năng cấp cứu cho bạn bè đồng trang lứa và cả phụ huynh ở ngay khu vực đang sinh sống. Những trải nghiệm này cũng giúp Khánh và Chi tìm hiểu sâu hơn về y khoa, đồng thời hình thành nền tảng cho ước mơ trở thành bác sĩ, hành nghề bằng cả kiến thức lẫn lòng nhân ái.

Khánh yêu thích việc tìm tòi, hiện thực hóa các ý tưởng phục vụ cộng đồng



