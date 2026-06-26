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Sức khỏe

Hiếm muộn trẻ hóa, nhiều người trẻ suy giảm buồng trứng

N.Dung

(NLĐO) - Áp lực, thức khuya, stress và lối sống thiếu lành mạnh được cho là nguyên nhân khiến hiếm muộn gia tăng, ghi nhận cả ở người chưa đến 30 tuổi.

Ngày 26-6, tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm chính thức khai trương, đi vào hoạt động với thông điệp "Gieo mầm hạnh phúc". Bệnh viện có diện tích gần 3.000 m², được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

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Đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và bệnh viện cắt băng khai trương Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm

Tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Văn Tráng, Giám đốc chuyên môn, cho biết một trong những mũi nhọn của bệnh viện là hỗ trợ sinh sản và điều trị vô sinh, hiếm muộn, trong bối cảnh tỉ lệ vô sinh tại Việt Nam khoảng 7,7% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (hơn 1 triệu cặp) và có xu hướng trẻ hóa.

"Đây không chỉ là bài toán y khoa mà còn là gánh nặng tâm lý với nhiều gia đình" - ông nói, đồng thời kỳ vọng cơ sở mới sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên và mở rộng cơ hội có con cho người bệnh.

Cùng đó, bệnh viện phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu theo mô hình đa khoa, kết hợp y học dự phòng và điều trị chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương.

Ở góc độ chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Phó giám đốc bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cho biết vô sinh, hiếm muộn tại Việt Nam đang gia tăng và trẻ hóa. Thực tế điều trị cho thấy nhiều bệnh nhân chưa đến 30-31 tuổi đã suy giảm dự trữ buồng trứng, thậm chí suy buồng trứng sớm.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, thức khuya, cùng chế độ ăn uống và sử dụng chất kích thích. Ngoài ra, tiền sử can thiệp sản khoa, viêm nhiễm phụ khoa và bất thường di truyền - nhiễm sắc thể cũng góp phần làm gia tăng tình trạng vô sinh.

Đáng chú ý, vô sinh thứ phát khá phổ biến, điển hình là tình trạng nhiều phụ nữ sau khi sinh con lần đầu gặp khó khăn khi muốn sinh thêm, do suy giảm chức năng sinh sản hoặc ảnh hưởng từ các yếu tố trước đó. Không ít cặp vợ chồng phải trải qua nhiều lần điều trị mới có thể có con.

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Chuyên gia cảnh báo tình trạng vô sinh, hiếm muộn gia tăng

Trước thực trạng này, các trung tâm hỗ trợ sinh sản đang mở rộng và ứng dụng nhiều kỹ thuật nhằm nâng cao tỉ lệ thành công.

Nhân dịp khai trương, Bệnh viện Đồng Tâm triển khai các chương trình hỗ trợ đến 31-8, gồm miễn phí khám, tư vấn, siêu âm và một số xét nghiệm; giảm 50% chi phí thủ thuật chọc trứng, chuyển phôi khi làm IVF (khoảng 11 triệu đồng mỗi ca). Ưu đãi kéo dài đến hết năm 2026 với các cặp vợ chồng là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, bệnh viện hỗ trợ 100% chi phí IVF và 50% chi phí sàng lọc phôi cho một số cặp vợ chồng mang gen bệnh hoặc từng sinh con mắc bệnh di truyền.

Theo bác sĩ Nhã, các chương trình nhằm giảm gánh nặng chi phí và tăng cơ hội sinh con khỏe mạnh cho người bệnh hiếm muộn.

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