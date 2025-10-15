Hiến kế cho tương lai

Chiều 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục diễn ra với phiên thảo luận tổ.

Những vấn đề của chính quyền 2 cấp

Tham gia tổ thảo luận số 1 có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang. Tại đây, một trong những nội dung nhiều đại biểu quan tâm là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ cho hay 80% công việc của cấp huyện cũ sẽ chuyển về cấp xã, 20% chuyển lên cấp tỉnh.

Theo đại biểu, với tổ chức bộ máy và nguồn nhân sự hiện nay, cần xem xét liệu cấp xã có đủ năng lực gánh vác khối lượng công việc lớn như vậy hay không. Trong khi đó, các nghị định, thông tư hướng dẫn vẫn chưa được ban hành kịp thời, gây lúng túng cho cơ sở khi triển khai.

Một nội dung khác được đại biểu Huỳnh Thanh Nhân đề cập là TP HCM cần có một luật riêng tương tự Luật Thủ đô để chủ động và có hành lang pháp lý bền vững. Trên cơ sở đó, bộ máy điều hành của thành phố từ quản lý nhà nước đến quy hoạch, quản lý đất đai, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế... thuận lợi hơn.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu tại tổ về một số vấn đề của thành phố. Ảnh: LÊ VĨNH

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh - nhìn nhận chính quyền địa phương 2 cấp qua hơn 3 tháng vận hành đem lại nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu trực tiếp của người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Một nội dung đại biểu Hoàng Tùng đề xuất là tăng cường ngân sách cho cấp phường để HĐND thực hiện chức năng quyết định đầu tư. Bên cạnh đó, thành phố cần tập trung phát triển nhà ở xã hội, đường sắt đô thị.

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hưng, kiến nghị nên tách chức danh Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công ra khỏi chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã phụ trách kinh tế - đô thị. Bởi, ở các địa phương quy mô dân số trên 100.000 người thì khối lượng công việc hành chính rất nhiều, việc kiêm nhiệm khiến lãnh đạo phường thiếu thời gian tập trung cho công tác quản lý, điều hành.

Đẩy mạnh phân cấp, tranh thủ yếu tố đặc thù

Tại tổ thảo luận số 3, đại biểu Lê Xuân Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng - mong muốn đại hội đề ra chương trình hành động và lộ trình cụ thể, sớm cơ cấu hài hòa các cơ sở y tế để người dân được thụ hưởng những tinh hoa trong chất lượng dịch vụ y tế. Đây cũng là giải pháp giúp TP HCM thu hút khách du lịch nghỉ dưỡng.

Nói về sự cần thiết của đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cấp xã, đại biểu Lê Xuân Tú dẫn chứng lĩnh vực cấp phép quảng cáo và đề xuất ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã thay vì cho Sở Văn hóa và Thể thao như hiện hành.

Hoặc hiện nay, Chủ tịch UBND cấp xã được bổ nhiệm hiệu trưởng, thành lập trường mới với hàng trăm giáo viên nhưng lại không được cấp phép cho các trung tâm Anh ngữ. Do đó, cũng cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền ở lĩnh vực giáo dục.

Đại biểu Hoàng Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh - phát biểu thảo luận tổ. Ảnh: PHAN ANH

Đại biểu Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, có ý kiến để sớm hiện thực mục tiêu đề ra, TP HCM cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp.

Trong đó, tái cấu trúc không gian công nghiệp, phát triển hạ tầng logistics và cảng biển hiện đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò các trung tâm công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện thể chế và cơ chế tài chính.

Ông cho rằng TP HCM cần tận dụng các cơ chế đặc thù, đẩy mạnh cải cách thủ tục, áp dụng cơ chế "luồng xanh" cho các dự án chiến lược. Song song đó, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM để huy động nguồn vốn lớn từ các định chế toàn cầu, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ...

Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông

Tại tổ thảo luận số 3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao đổi về một số tồn tại của TP HCM, trong đó có tình trạng kẹt xe.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh lĩnh vực giao thông cực kỳ quan trọng. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để thành phố thực hiện quy hoạch, phát triển.

Khi thành phố có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại sẽ tạo ra nét văn minh của đô thị, làm cho cuộc sống của người dân thêm tiện nghi. Giao thông xanh cũng là một giải pháp giảm ô nhiễm môi trường cho thành phố. Do đó, TP HCM sẽ tập trung đầu tư phát triển giao thông trong thời gian tới.

Về đường bộ, sắp tới TP HCM ưu tiên đường Vành đai 2, Vành đai 3 và bắt tay vào làm Vành đai 4 trong năm sau. TP HCM cũng sẽ xây dựng hệ thống giao thông đối ngoại từ tâm thành phố đi ra. Trong đó, tập trung cho Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt đấu với đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, đường Nguyễn Văn Linh...

Với hệ thống đường sắt đô thị, TP HCM đã hoàn thành tuyến đầu tiên và đang làm các tuyến còn lại. Từ khi Trung ương chấp thuận cơ chế tư nhân đầu tư đường sắt, hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư đăng ký làm đường sắt đô thị tại TP HCM.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, sau khi TP HCM giải tỏa toàn bộ các cảng ở sông Sài Gòn ra cảng Cái Mép - Thị Vải cũng sẽ góp phần giải bài toán kẹt xe.

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định nếu quyết tâm, quyết liệt thực hiện thì dự kiến đến năm 2035, thành phố sẽ giải được bài toán này...

Theo kế hoạch, hôm nay, 15-10, Đại hội sẽ nghe trình bày các báo cáo tham luận của đại biểu dự Đại hội tại Hội trường. Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, báo cáo những vấn đề quan trọng cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I (nếu có). Những nội dung quan trọng khác gồm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội; Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thành phố dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt Đại hội; công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang sẽ phát biểu bế mạc Đại hội.

Khuyến khích địa phương chủ động Tham gia thảo luận về các vấn đề đại biểu nêu ra, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đồng tình với quan điểm nhiệm kỳ 2025-2030 phải chắt chiu mọi điều kiện để làm đường sắt đô thị. Ông cho rằng đây là giải pháp gần như duy nhất để giải quyết tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh để làm 12 tuyến đường sắt đô thị trong nhiệm kỳ tới thì phường, xã phải đặc biệt chú trọng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vì đây là yếu tố quyết định. Về vấn đề phân cấp ngân sách về cho phường, theo ông Trần Lưu Quang, TP HCM cần có tính toán, trước mắt nên áp dụng một số phường có nhu cầu, tránh tình trạng có tiền mà không biết xài. Tinh thần chung là nên giao tiền về cho phường và giao cả trách nhiệm đầu tư. Bí thư Thành ủy TP HCM cũng chia sẻ việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian ngắn sẽ khó tránh khỏi sự lúng túng ban đầu và cần thời gian để điều chỉnh. Ông cũng đồng tình việc quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ phường, xã nhưng phải có kết quả thực chất.



