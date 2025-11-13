HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Mở rộng quy mô, phát triển chuyên khoa mũi nhọn cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO)- 8 bệnh viện tại TP HCM sẽ hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật và quản trị cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Sáng 13-11, Sở Y tế TP HCM tổ chức Lễ ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa các bệnh viện thuộc TP HCM với Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vũng Tàu, giai đoạn 2025-2028.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết theo định hướng phát triển, BVĐK Vũng Tàu sẽ mở rộng quy mô lên 500 giường bệnh, phấn đấu đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I, tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn phù hợp với mô hình bệnh tật và vị trí địa lý của địa phương ven biển - du lịch.

8 bệnh viện lớn ở TP HCM hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu - Ảnh 1.

Lãnh đạo 8 bệnh viện cùng ký kết hợp tác và hỗ trợ với Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Tại Lễ Ký kết, Sở Y tế giao Bệnh viện Nhân dân Gia Định với vai trò là bệnh viện "hạt nhân", cùng 7 bệnh viện chuyên khoa trực thuộc TP HCM triển khai hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng mô hình quản trị bệnh viện hiện đại.

Trong đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đảm trách hỗ trợ các chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức, Ngoại, Nội, Gây mê hồi sức, Thận nhân tạo, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng và Giải phẫu bệnh.

8 bệnh viện lớn ở TP HCM hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu - Ảnh 2.

Với sự hỗ trợ toàn diện, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu hướng tới mục tiêu đạt Bệnh viện hạng I trong thời gian tới

Bệnh viện Nhi Đồng 2 phụ trách lĩnh vực Nhi khoa, trọng tâm là Hồi sức nhi và sơ sinh. Bệnh viện Từ Dũ đảm nhận Sản khoa, chú trọng cấp cứu sản khoa và đào tạo nhân lực tại chỗ. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình hỗ trợ nâng cao năng lực cấp cứu chấn thương.

Ngoài ra, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM sẽ đảm nhiệm đào tạo chuyên khoa từ cơ bản đến nâng cao, phát triển chuyên sâu phù hợp thực tế.

Về quản trị, Bệnh viện Nhân dân Gia Định được giao nhiệm vụ hỗ trợ BVĐK Vũng Tàu chuẩn hóa quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị rủi ro. Đồng hành cùng BVĐK Vũng Tàu trong lộ trình phát triển thành bệnh viện hạng I, hỗ trợ chuyển đổi số hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh.

8 bệnh viện lớn ở TP HCM hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu - Ảnh 3.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, nhấn mạnh với sự hỗ trợ toàn diện từ hệ thống y tế TP HCM cùng quyết tâm đổi mới của đội ngũ BVĐK Vũng Tàu, ngành y tế kỳ vọng nơi đây sẽ phát triển toàn diện, đủ năng lực cấp cứu, điều trị chuyên sâu, nâng tầm dịch vụ y tế khu vực. "Sau 6 tháng sẽ có sơ kết đánh giá bước đầu. Với sự đồng hành của các bệnh viện tuyến đầu TP HCM, người dân và du khách tại Vũng Tàu sẽ được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, không cần chuyển tuyến xa" - Giám đốc Sở Y tế cho hay.

