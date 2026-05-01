Hiền Thục, Võ Hạ Trâm, Đan Trường… khuấy động đường đi bộ Nguyễn Huệ

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và 140 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026) với chủ đề "Tình ca đất nước" được diễn ra tối 30-4.

Chương trình do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM chỉ đạo thực hiện với sự chỉ đạo nội dung từ Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM.

Đến tham dự chương trình có các đại biểu: ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM…

Đông đảo khán giả là người dân TP HCM, du khách nước ngoài… tề tựu thưởng thức chương trình nghệ thuật.

Liên khúc "Còn gì đẹp hơn thưa Đảng" (sáng tác: Nguyễn Hùng, Anh Tú) với sự thể hiện của ca sĩ Thành Tâm, Chính Hưng, Đăng Quân, Jack Long mở màn chương trình đầy cảm xúc. Chương trình tổng cộng ba chương gồm: Tình ca độc lập, tri ân, tự hào tiếp bước tương lai.

Các ca sĩ cùng vũ công, nghệ sĩ xiếc... phối hợp tạo nên chương trình đầy cuốn hút

Trong chương đầu tiên với tên gọi "Tình ca độc lập", khán giả được thưởng thức màn trình diễn của Võ Hạ Trâm với ca khúc "Dòng sông phẳng lặng" (sáng tác: Huy Tuấn). Ca sĩ Thi Phượng - Tùng Lâm cùng thể hiện ca khúc "Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây" (sáng tác: Hoàng Hiệp - Thơ: Phạm Tiến Duật).

Ca sĩ Hiền Thục da diết với "Em vẫn đợi anh về" (sáng tác: Hoàng Hiệp - Thơ: Lê Giang). Liên khúc "Tiếng hát những đêm không ngủ - Ta thấy gì đêm nay" (sáng tác: Phạm Tuyên - Trịnh Công Sơn). NSƯT Phạm Thế Vĩ, Thanh Nguyên, Lê Thu Hiền, My Phôn cùng sôi nổi với liên khúc "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn - Lá đỏ" (sáng tác: Lư Nhất Vũ, Hoàng Hiệp - Thơ: Nguyễn Đình Thi). Ca sĩ Đào Mác trình diễn ca khúc "Việt Nam ngày đại thắng" (sáng tác: Vũ Thanh).

Mỗi tiết mục đều có phần múa minh họa đặc sắc phối hợp cùng các hiệu ứng khói, lửa… góp phần tạo không khí rất riêng, tăng thêm cảm xúc cho các ca khúc.

Trong chương 2, ca sĩ Hồ Trung Dũng và nghệ sĩ Tấn Thi mang đến tiết mục nhạc cảnh "Người mẹ của tôi - Linh thiêng Việt Nam - Người lính già và hoa hồng thắm" (sáng tác: Xuân Hồng - Lê Quang, Nguyễn Đình Khiêm). Tam ca: Đan Trường - Thảo Trang - Phương Vy cùng liên khúc - mashup: "Mùa chim én bay - Tuổi đời mênh mông - Em ở nông trường, em ra biên giới - Sài Gòn cô tiên năm 2000" (sáng tác: Hoàng Hiệp - Thơ: Diệp Minh Tuyền, Trịnh Công Sơn, Phương Uyên) mang đến những phút giây sôi động cho chương trình.

Cầu nối thú vị cho chương 3 với những tiết mục: "Nơi đảo xa" (sáng tác Thế Song) do Quốc Thiên trình diễn cùng nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Thanh Hoa; "Hát cùng Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu trong tim ta - Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu" (sáng tác: Từ Huy, Thiên Toàn, Quốc An) do Chính Hưng, Thanh Nguyên, Đăng Quân, My Phôn, Thành Tâm, Lê Thu Hiền trình diễn.

Nhóm MTV mang đến khán giả ca khúc "Hồ Chí Minh City - We are vibrant" (sáng tác và hòa âm: Lê Thanh Tâm). Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm kết thúc chương trình bằng tiết mục đầy cuốn hút, hoành tráng "Việt Nam kiêu hãnh" (sáng tác: Đoàn Minh Quân).

Sau phần pháo hoa, khán giả tại đường đi bộ Nguyễn Huệ yêu thích văn nghệ còn được tiếp tục thưởng thức phần trình diễn của ca sĩ Đan Trường và Võ Hạ Trâm.