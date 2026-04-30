Sau 9 ngày, MV "Ánh sao Việt Nam" của NSƯT Võ Minh Lâm đạt mốc 1 triệu lượt xem

Chỉ sau 9 ngày phát hành, MV "Ánh Sao Việt Nam" của Võ Minh Lâm đã chạm mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube, tạo nên một tín hiệu đáng chú ý trong đời sống âm nhạc dịp lễ. Con số này càng có ý nghĩa khi nam nghệ sĩ vốn được biết đến từ sân khấu cải lương, nay thử sức ở dòng tân nhạc với sắc thái hùng tráng, đậm tinh thần dân tộc.

Cú bứt tốc bất ngờ của một "tân binh" tân nhạc

Phát hành lúc 20 giờ ngày 20-4-2026, MV là sự kết hợp giữa Võ Minh Lâm và Ngô Quốc Khang, có sự góp mặt của ca sĩ Minh Sang cùng phần diễn xuất của Mỹ Uyên.

Sản phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa nhờ giai điệu hào hùng, ca từ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hình ảnh được đầu tư chỉn chu với nhiều biểu tượng văn hóa – lịch sử quen thuộc.

MV "Ánh sao Việt Nam" của NSƯT Võ Minh Lâm

Tính đến tối 29-4, MV đạt 1 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 3 triệu lượt xem trên các nền tảng và hàng chục ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Những con số này cho thấy sức tiếp nhận mạnh mẽ của công chúng đối với một sản phẩm mang màu sắc cổ động trong bối cảnh thị trường nhạc trẻ vốn thiên về giải trí.

Âm nhạc cổ động và trách nhiệm của người nghệ sĩ

Với Võ Minh Lâm, "Ánh Sao Việt Nam" không phải là bước thử nghiệm ngẫu hứng.

Đây là dự án được đầu tư nghiêm túc, hướng đến chào mừng các dấu mốc lịch sử như Giỗ Tổ Hùng Vương, 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày 19-5 – gắn với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Nam nghệ sĩ xác định rõ đây là trách nhiệm nghề nghiệp, là cách người nghệ sĩ tham gia vào đời sống xã hội bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Trong hành trình đó, việc lựa chọn tân nhạc như một phương tiện truyền tải là hướng đi có tính toán.

Thành công của MV không dừng ở lượng xem. Điều đáng ghi nhận là sự đồng cảm từ khán giả và giới nghề. Nhiều ý kiến đánh giá cao cách MV khai thác hình tượng anh hùng dân tộc, phục trang, mỹ thuật và cách cài cắm biểu tượng văn hóa trong một cấu trúc hiện đại.

MV "Ánh sao Việt Nam"đạt mốc 1 triệu lượt xem

Việc ca khúc được chọn trình diễn mở màn trong chương trình nghệ thuật "Đất Việt: Hào khí ngàn đời" tại Tây Ninh là minh chứng rõ nét cho hiệu ứng tích cực mà tác phẩm tạo ra.

Mở rộng không gian sáng tạo, giữ vững gốc rễ cải lương

Sau dấu mốc này, Võ Minh Lâm cho biết đang tiếp tục triển khai nhiều dự án mới, trong đó có kế hoạch đầu tư một sản phẩm dành cho thiếu nhi.

Đây là hướng đi giàu ý nghĩa khi đặt trọng tâm vào đời sống tinh thần của trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn gieo mầm nhân ái và nuôi dưỡng tâm hồn.

Song song đó, chuỗi sản phẩm âm nhạc sắp tới của anh vẫn xoay quanh chủ đề quê hương, đất nước, tạo nên những kết nối bền vững giữa truyền thống và hiện đại. Đây cũng là cách để nghệ sĩ giữ gìn ký ức lịch sử trong một hình thức biểu đạt mới.

Dù mở rộng sang nhiều lĩnh vực, cải lương vẫn là nền tảng

NSƯT Võ Minh Lâm tiếp tục ghi dấu qua các vai diễn trên sân khấu và chuẩn bị đảm nhận vai trò giám khảo, host chương trình "Bông Lúa Vàng", trực tiếp tìm kiếm và dìu dắt những tài năng trẻ. Với anh, hành trình này mang ý nghĩa kế thừa và lan tỏa.

Sự chuyển động của Võ Minh Lâm cho thấy một nghệ sĩ đang chủ động bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm phương thức biểu đạt mới.