Kinh tế

Hiện trạng "dự án" 1.500 tỉ ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng

Trần Thường

(NLĐO) – Dù chưa được tỉnh Quảng Nam cũ hay TP Đà Nẵng cấp phép nhưng những người liên quan đã cho xây dựng bờ kè bê tông cốt thép, hút cát trái quy định...

Lãnh đạo xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng), cho biết ông Nguyễn Thành Duy (SN 1985, ở thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ; nay là xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) đã chấp hành quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ.

Theo đó, người đàn ông này đã nộp phạt số tiền 455 triệu đồng, do có hành vi lấn chiếm đất do nhà nước quản lý.

Dự án nghỉ dưỡng 5 sao Quảng Nam: Bất ngờ nào đằng sau khoản đầu tư 1.500 tỉ đồng?

Trước đó, tháng 11-2024, Công ty TNHH Adventure Ocean (trụ sở tại TP HCM) có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam cũ, đề xuất được tham gia đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng 5 sao tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ; nay là xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng).

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 1.

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 2.

Toàn cảnh khu vực ông Duy làm kè trái phép, bị phạt gần nửa tỉ đồng

Theo phương án đề xuất, quy mô xây dựng dự án khoảng 8 ha, tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng; thời gian triển khai từ năm 2024 - 2028.

Sau khi xem xét tờ trình của Công ty TNHH Adventure Ocean, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã đề nghị doanh nghiệp phối hợp, làm việc với Sở KH-ĐT tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên cùng các đơn vị liên quan, cung cấp hồ sơ, tài liệu để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Theo ông Phạm Được, đến thời điểm hiện tại, dự án do Công ty TNHH Adventure Ocean đề xuất vẫn chưa được các ngành chức năng cấp phép chủ trương đầu tư, mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu, khảo sát.

Tuy nhiên, trước đó, cơ quan chức năng nhiều lần phát hiện ông Nguyễn Thành Duy có hành vi vi phạm quy định.

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 3.

Công trình kè được xây lấn biển

Cụ thể, trong năm 2024, ông Nguyễn Thành Duy (được cho là người đại diện của Công ty TNHH Adventure Ocean) đã nhiều lần lén lún hút cát đổ lên các thửa đất số 10, 13, 14, 27, 28, 78 tại xã Duy Hải cũ, nên bị ngành chức năng xử phạt 25 triệu đồng.

Cuối năm 2024, chính quyền địa phương lại phát hiện ông Nguyễn Thành Duy cho xây dựng bờ kè dài khoảng 645 m, rộng 0,3 m, cao 1,2 m và có sắt nhô lên 1,2 m, kết cấu đổ bằng bê tông cốt thép.

Ông Nguyễn Thành Duy quây tôn, xây dựng kè khi chưa được cấp phép dự án

Qua kiểm tra, tỉnh Quảng Nam cũ xác nhận diện tích đất ông Duy lấn chiếm là rất lớn, bao gồm hơn 1,1 ha đất bằng chưa sử dụng, gần 2,3 ha đất rừng sản xuất, hơn 0,9 ha đất sông, tổng cộng hơn 4,3 ha. Tất cả diện tích đất này đều do UBND xã Duy Hải cũ quản lý.

Trước hành vi vi phạm trên, tháng 2-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Thành Duy 455 triệu đồng.

Thời gian gần đây, trước thông tin có tình trạng dựng bảng và thi công trái phép tại khu vực Công ty TNHH Adventure Ocean đề xuất dự án, ông Phạm Được cho biết chính quyền xã đã kiểm tra, yêu cầu ông Nguyễn Thành Duy đưa toàn bộ máy móc, phương tiện ra khỏi khu vực.

Ông Được cho biết, địa phương luôn hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến làm dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, mọi việc đều phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Duy cho biết đang phối hợp với các ngành chức năng của TP Đà Nẵng hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép đầu tư dự án. Ông Duy bác bỏ thông tin triển khai các hoạt động xây dựng trái phép.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận:

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 5.

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 6.

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 7.

Dù chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư quây tôn, đưa cây cối vào trồng

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 8.

Bên trong có dựng 1 ngôi nhà gỗ

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 9.

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 10.

Bờ kè bê tông cốt thép xây dựng kiên cố

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 11.

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 12.

Tấm bảng thông tin dự án đã được che lại, sau khi có phản ánh về việc xây dựng trái phép

Hiện trạng "dự án" ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng - Ảnh 13.

Tập kết đá trong khu vực xin dự án

Tin liên quan

Bắt kẻ gây ra loạt vụ cướp giật tài sản của phụ nữ ở Đà Nẵng

Bắt kẻ gây ra loạt vụ cướp giật tài sản của phụ nữ ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Nam thanh niên khai đã thực hiện thành công 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các phường thuộc TP Tam Kỳ cũ, gây ra nỗi ám ảnh đối với nhiều phụ nữ.

Cán bộ xã ở Đà Nẵng thức trắng đêm để hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho người dân

(NLĐO) – Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết xã này đã hoàn thành chi trả quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát

(NLĐO) – Vừa hết thời gian bảo hành, gạch trùng tu tại di tích tháp Chăm Khương Mỹ (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng mủn nát.

tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng Duy Nghĩa Trung Phường Duy Hải
