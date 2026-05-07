Thời sự

Phát hiện vụ cưa hạ gần 250 cây thông ở Lâm Đồng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Các cơ quan chức năng xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đang điều tra, truy tìm thủ phạm cưa hạ 248 cây thông tại khu vực K'long K'lanh.

Ngày 7-5, lãnh đạo UBND xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giao Công an xã, Hạt Kiểm lâm Lạc Dương và Phòng Kinh tế điều tra, xác minh thủ phạm phá rừng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vị trí vụ phá rừng tại khu vực đồi thuộc thôn K'long K'lanh với diện tích 2.900 m2. Ba mặt khu vực rừng thông giáp đất trồng cà phê của người dân địa phương.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và xác định ban đầu có 248 cây thông ba lá bị cưa hạ với tổng lâm sản gần 7,7 m3 gỗ.

Ghi nhận tại hiện trường, tại khu vực này còn nằm la liệt hàng trăm thân cây thông ba lá đã bị phá bằng hình thức cựa hạ gần gốc rồi bỏ lại.

Trên đỉnh đồi, nhiều cây thông lớn cũng bị cưa hạ gần gốc rồi bỏ lại hiện trường. UBND xã Lạc Dương xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, có mức độ thiệt hại lớn, yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, xử lý kiên quyết và kịp thời.

Phần lớn cây thông bị cưa hạ có đường kính thân từ 10-15 cm, còn lại là những cây thông lớn, chủ yếu ở phía đỉnh đồi có đường kính thân từ 20-35 cm. Những gốc cây này gỗ còn tươi chứng tỏ thời gian vụ phá rừng diễn ra chưa lâu.

Một số gốc cây khác có dấu hiệu bị cưa, sau đó đốt phá khiến cây chết. UBND xã cho rằng những cây thông bị đốt phá này diễn ra trước vụ phá rừng.

Theo lãnh đạo xã Lạc Dương, vụ phá rừng nghiêm trọng này có thể diễn ra trước ngày 20-4 và đến nay chưa xác định được thủ phạm.

Tại hiện trường, phóng viên nhận thấy nhiều thanh sắt được cắm phân chia ranh giới kéo dài từ mặt đường phía dưới lên đỉnh ngọn đồi thông. Việc cưa hạ rừng thông nhưng không đưa lâm sản đi có thể là hành vi lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo xã thông tin căn cứ Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24-8-2024 về việc phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kì 2021 - 2030 tầm nhìn 2050 thì vị trí xảy ra vụ phá rừng thông ba lá không thuộc quy hoạch lâm nghiệp. Điều này khiến nhiều người thắc mắc vì khu đất này chưa từng canh tác cây trồng nhưng tại sao lại được đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp.

Một số cây thông vẫn còn rỉ nhựa trắng, lá chưa kịp khô vàng sau khi bị cưa hạ.

Do khối lượng lâm sản thiệt hại và số lượng cây bị chặt hạ lớn, UBND xã Lạc Dương giao Công an xã khẩn trương thu thập chứng cứ, lập hồ sơ vụ việc. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng, phải kịp thời báo cáo, đề xuất khởi tố vụ án theo quy định của Bộ luật Hình sự.

