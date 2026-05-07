Phát hiện vụ cưa hạ gần 250 cây thông ở Lâm Đồng

Hiện trường vụ cưa hạ gần 250 cây thông ở xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Phần lớn cây thông bị cưa hạ có đường kính thân từ 10-15 cm, còn lại là những cây thông lớn, chủ yếu ở phía đỉnh đồi có đường kính thân từ 20-35 cm. Những gốc cây này gỗ còn tươi chứng tỏ thời gian vụ phá rừng diễn ra chưa lâu.
Tại hiện trường, phóng viên nhận thấy nhiều thanh sắt được cắm phân chia ranh giới kéo dài từ mặt đường phía dưới lên đỉnh ngọn đồi thông. Việc cưa hạ rừng thông nhưng không đưa lâm sản đi có thể là hành vi lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp.
