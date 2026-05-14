Thời sự

Hiện trạng phường đầu tiên ở TPHCM chuẩn bị thu phí vỉa hè qua app

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - Phường An Đông sẽ thí điểm thu phí vỉa hè qua app từ ngày 15-5, song các tuyến đỗ xe dùng My Parking vẫn tiếp tục do thanh niên xung phong quản lý

Từ ngày 15-5, phường An Đông sẽ trở thành địa phương đầu tiên tại TPHCM triển khai ứng dụng trực tuyến phục vụ cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường. 

Khu vực đậu xe ô tô có thu phí trên đường An Dương Vương, phường An Đông vẫn tiếp tục sử dụng ứng dụng My Parking do lực lượng Thanh niên Xung phong quản lý

Tuy nhiên, đối với các tuyến đang thu phí đậu, đỗ ô tô qua ứng dụng My Parking như An Dương Vương, Ngô Gia Tự…, địa phương cho biết vẫn tiếp tục duy trì hình thức quản lý hiện nay do lực lượng thanh niên xung phong đảm trách.

Ghi nhận của phóng viên tại nhiều tuyến đường trên địa bàn phường An Đông như An Dương Vương, Trần Phú, Nguyễn Duy Dương, Hùng Vương… cho thấy hoạt động đậu, đỗ ô tô có thu phí vẫn diễn ra bình thường. Nhiều tài xế tiếp tục sử dụng ứng dụng My Parking để thanh toán phí giữ xe.

Anh Nguyễn Duy Ngọc (SN 1992, ngụ phường Chợ Lớn) cho biết đã quen với việc thanh toán phí đỗ xe qua ứng dụng điện thoại nên kỳ vọng mô hình mới sẽ thuận tiện hơn.

"Tôi thường dùng app My Parking, một số nơi như đường Lê Lai gần chợ Bến Thành thì thanh toán qua VETC cũng khá tiện. Giờ nghe phường triển khai thêm ứng dụng mới nên cũng tò mò không biết sau này sẽ dùng app nào, có đồng bộ hay không" - anh Ngọc chia sẻ.

Theo UBND phường An Đông, ứng dụng mới được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thanh toán đối với nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường. Người dân có thể đăng ký hồ sơ, tải giấy tờ, xác thực qua VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip và nhận kết quả trực tuyến qua email mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng. Hệ thống cũng hỗ trợ thanh toán không tiền mặt bằng mã QR.

Đáng chú ý, địa phương khẳng định việc triển khai ứng dụng mới không thay thế hệ thống thu phí đậu, đỗ ô tô hiện hữu trên các tuyến đường đang áp dụng My Parking. Các vị trí đậu xe có thu phí vẫn do lực lượng thanh niên xung phong quản lý như hiện nay.

Ngoài ra, phần mềm chỉ tiếp nhận hồ sơ thuộc 6 nhóm mục đích được phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường như tổ chức sự kiện, thi công công trình, phòng chống thiên tai, tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức đám cưới, tang lễ và giữ xe khi cần thiết. Hoạt động kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè không thuộc diện được cấp phép.

Thực tế tại nhiều tuyến đường trên địa bàn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến. Trên đường An Dương Vương, nhiều đoạn vỉa hè bị tận dụng để buôn bán, giữ xe khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Tại đường Nguyễn Duy Dương, không ít ô tô đậu dọc tuyến dù không nằm trong khu vực thu phí.

Theo chính quyền địa phương, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý vỉa hè, lòng đường được kỳ vọng giúp giảm thủ tục hành chính, minh bạch quy trình xử lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình đăng ký, sử dụng.

Hiện trạng phường đầu tiên thu phí vỉa hè, lòng đường qua App tại TPHCM:
Từ ngày 15-5, phường An Đông (quận 5 cũ) sẽ thu phí qua app

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn trên đường An Dương Vương

Lãnh đạo UBND phường An Đông cho biết ứng dụng mới chủ yếu phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, cấp phép và thanh toán trực tuyến đối với nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường của người dân

Theo đó, người dân có thể đăng ký hồ sơ, tải giấy tờ liên quan, xác thực qua VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip và nhận kết quả trực tuyến qua email mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè không thuộc diện được cấp phép

Khu vực đường An Dương Vương, vỉa hẻ bị lấn chiếm để buôn bán hàng rong

Theo quy định hiện hành, ứng dụng của phường chỉ tiếp nhận hồ sơ thuộc 6 nhóm mục đích được phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường như tổ chức sự kiện, thi công công trình, tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức đám cưới, tang lễ hoặc giữ xe khi cần thiết

Nhiều người kinh doanh buôn bán, ngay dưới lòng đường

Khu vực đường Hùng Vương

Khu vực đường Nguyễn Duy Dương sẽ bắt đâu thu phí qua App của phường An Đông từ ngày 15-5

Quy trình 5 bước đăng ký sử dụng 1 phần vỉa hè, lòng đường tại phường An Đông - Ảnh: PHƯỜNG AN ĐÔNG

Phường trung tâm Đà Nẵng lo sinh kế cho hơn 600 hộ dân bán vỉa hè

(NLĐO) – Phường Hải Châu, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ sinh kế cho khoảng 600 hộ buôn bán nhỏ không có mặt bằng cố định trong quá trình siết trật tự vỉa hè.

Hà Nội muốn thu phí tối đa tới 400.000 đồng/m2 vỉa hè, lòng đường làm nơi trông giữ ô tô

(NLĐO)- Hà Nội đề xuất tăng từ 1,5 đến 2,4 lần mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ ô tô và xe máy tại nhiều tuyến phố trong Vành đai 1.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-5: Quyết lập lại trật tự vỉa hè

(NLĐO) - Trong ngày 6-5, lực lượng chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại cửa ngõ phía Tây TPHCM; Công an bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

